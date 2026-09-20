Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas tras un tiroteo entre dos clanes durante esta madrugada en la localidad valenciana de Alzira. Según adelantaba la Agencia EFE, una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas de bala como consecuencia de lo ocurrido.

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