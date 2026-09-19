La UPV abre su primer centro académico permanente en China con casi 400 estudiantes

El nuevo centro universitario de la UPV en China ya es una realidad. El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) inicia su andadura en el International Campus de Hangzhou como resultado de la colaboración entre la universidad valenciana y Beihang University.

La puesta de largo del instituto reúne a representantes del ámbito académico e institucional de España y China. Entre ellos se encuentran el rector de la UPV, José E. Capilla; el rector de Beihang University, Wang Yunpeng; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí Ferre, y el cónsul general de España en Shanghái, Francisco de Asís Benítez. También participan autoridades de Zhejiang y Hangzhou, representantes de la Generalitat Valenciana y responsables de las universidades integradas en el International Campus

Durante su intervención, José E. Capilla ha destacado el carácter histórico de la jornada para la Universitat Politècnica de València. “Hoy es un día histórico para nuestra universidad”, ha afirmado el rector, quien ha recordado que la UPV cuenta con una sólida trayectoria internacional y mantiene desde hace décadas una estrecha relación académica y científica con China.

En este sentido, Capilla ha explicado que profesores e investigadores de la UPV han participado durante años en proyectos conjuntos con instituciones chinas, mientras que la universidad valenciana recibe estudiantes procedentes de China desde hace más de treinta años y su alumnado realiza estancias académicas en universidades del país asiático desde hace más de dos décadas.

La inauguración del BVPI supone, ha señalado el rector, “un gran salto cualitativo” en esta relación, ya que por primera vez la Universitat Politècnica de València establece una presencia académica permanente en China.

El Beihang Valencia Polytechnic Institute es el primer centro de una universidad española en China reconocido oficialmente por el Ministerio español responsable de universidades y permite cursar programas oficiales de grado, máster y doctorado desarrollados conjuntamente por la UPV y Beihang University.

Casi 400 estudiantes en el inicio de la actividad académica

El BVPI ha comenzado su actividad académica con casi 400 estudiantes, que cursan cuatro titulaciones de grado y seis programas de máster, todos ellos impartidos íntegramente en inglés. A esta oferta se incorporarán próximamente los programas de doctorado previstos en el proyecto.

Entre el estudiantado que ha iniciado esta nueva etapa se encuentran casi 80 estudiantes procedentes de València y del entorno de la UPV, junto a estudiantes chinos y de otras procedencias.

El rector ha querido dedicar una parte de su intervención a estos primeros estudiantes, a quienes ha recordado que forman parte de un momento especialmente significativo para la institución. “Sois los primeros estudiantes que participáis en este proyecto académico permanente entre España y China, entre la UPV y Beihang University”, ha afirmado.

Capilla les ha agradecido la confianza depositada en ambas universidades y ha asegurado que la Universitat Politècnica de València trabajará junto a Beihang University para garantizar una formación académica de excelencia y contribuir a que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Las titulaciones del BVPI están vinculadas a ámbitos estratégicos como la informática, la inteligencia artificial, la aeronáutica y otras áreas tecnológicas consideradas fundamentales para el desarrollo futuro de las sociedades.

Pero el rector ha destacado que la experiencia tendrá también una importante dimensión cultural. En su opinión, los estudiantes del BVPI están llamados a convertirse en “una generación de estudiantes que actúa como puente entre culturas, entre universidades y entre diferentes, pero complementarias, formas de entender el mundo”.

En el corazón de Hangzhou

José E. Capilla ha animado a los estudiantes a aprovechar especialmente las oportunidades que ofrece Hangzhou, una ciudad caracterizada por su fuerte presencia en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.El rector ha destacado que estudiar en esta ciudad permite a los estudiantes entrar en contacto con un entorno tecnológico e industrial de primer nivel y conocer de cerca sus empresas, centros de investigación y realidad social.

“Tenéis una oportunidad extraordinaria”, ha señalado Capilla, quien ha animado tanto a los estudiantes procedentes de Valencia como a los estudiantes chinos a conocer en profundidad las respectivas sociedades y culturas.

En este sentido, ha defendido que la relación entre la UPV y Beihang University debe ser bidireccional, facilitando tanto la llegada de estudiantes chinos a Valencia como la movilidad de estudiantes valencianos hacia China.

Una nueva presencia internacional

Capilla ha situado la creación del BVPI dentro de la trayectoria internacional de la Universitat Politècnica de València, una institución con sus raíces en la Comunitat Valenciana y campus en València, Alcoi y Gandia, pero cuya actividad académica, científica y de cooperación se extiende desde hace décadas por numerosos países.

“Estamos lejos de la Comunitat Valenciana, pero seguimos estando en la UPV, porque nuestra universidad está allí donde están nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros investigadores y nuestro personal, y allí donde desarrollamos nuestros proyectos”, ha señalado.

El rector ha agradecido al rector de Beihang University, Wang Yunpeng, y a los equipos de ambas instituciones el trabajo desarrollado para hacer posible el proyecto.

De la universidad al ecosistema tecnológico

La inauguración del BVPI culmina una intensa agenda institucional y empresarial de la delegación de la Universitat Politècnica de València en Hangzhou.

En la jornada previa al acto, la delegación de la UPV ha visitado Geely, uno de los grandes grupos industriales y tecnológicos de China, y posteriormente ha mantenido un encuentro con Unitree, empresa de referencia internacional en robótica.

Estas reuniones se suman a las relaciones que la UPV ya mantiene con empresas tecnológicas chinas como Unitree y Huawei y refuerzan la conexión del nuevo campus con el potente ecosistema industrial y tecnológico de Hangzhou.