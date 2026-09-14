Los cabecillas de Spider "comentaban la actualidad del narcotráfico" en un chat: "Hay mucho chivato"

La Policía Nacional ha presentado un informe ante el juzgado encargado de la macrocausa Spider, centrada en narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia, en el que desgrana las conversaciones del móvil intervenido a uno de los investigados, Víctor M.

Los agentes señalan que, en los chats, los miembros de la presunta red comentaban "la actualidad del tráfico de drogas", sobre todo compartiendo y consultando noticias del periódico narcodiario.com, especializado en este asunto, y de otros medios.

Además, daban cuenta de arrestos o de incautaciones de cocaína en Valencia y en otras ciudades de España e incluso valoraban las operaciones policiales. "Menuda chatarrada (chapuza)", dicen sobre una de ellas.

El informe destaca que las conversaciones muestran la animadversión con todo aquel que colaboraba con la Justicia. "El hijo puta no cae. El cabrón, chivato (...) Los ha vendido a todos. Y encima va por el Puerto diciendo que no va a caer, que tiene a todo el mundo comprado", afirman sobre otro narco.

"Hay mucho chivato. Todos los que están por ahí sin causas. Y han currado un montón", se lamentan.

También se dedican a valorar las investigaciones o juicio por narcotráfico. "Estos ya tienen petición fiscal. Ayer estaba yo pensando que no tardará la nuestra. La broma será de risa. 11 años (...) Ah, pues no es mucho. Y la Perra en Finlandia riéndose de todos", señalan.

"El juicio de Murillo todos condenados. Menos mi amigo que su abogado no pactó. Pacto y al talego", analizan.

El "poder de infiltración" en la Policía

Los intervinientes en estos chats tenían en ese momento (2023) otra causa ya abierta por tráfico de drogas en Catarroja por la entrada de 1.861 kilos de cocaína a través del Puerto de Valencia. Así que critican a otro que había dado información relevante a los investigadores a cambio de atenuantes.

Además, evidencian que son "plenamente conocedores de las consecuencias de sus actos criminales", indica la Policía.

El informe vuelve a poner de manifiesto el conocimiento que los narcos tenían sobre operaciones policiales o detenciones que se iban a producir, lo que a juicio de los agentes revela "el poder de infiltración que tienen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Ocurrió con la propia Operación Spider. Como informó EL ESPAÑOL, los presuntos cabecillas de la red supieron que iba a haber una operación policial con detenidos antes de que ésta se produjera. Tenían conocimiento de la fecha -el 22 de septiembre de 2025- y de que iba a haber 60 arrestados (en total, acabaron siendo 81).

Motivo por el que algunos de ellos tomaron medidas de seguridad para no ser asociados con las actividades ilícitas, como borrar conversaciones comprometidas de sus móviles o esconder terminales que usaban al margen de los suyos habituales.

Y ocurrió también con otras operaciones. En los chats intervenidos, los miembros de la red saben que el 4 de octubre de 2023 se iba a producir una operación policial en la que podrían estar implicados, aunque en este caso no esperan ser detenidos.

"El 4 de octubre desayunamos a las 6:00", bromean sobre el hecho de que ese día era posible que la Policía fuera a sus domicilios a primera hora. "Mejor el 3 nos vamos de fiesta, y así nos pilla desvelados jajaja", dice otro. "Vale mejor, y así no os tiran la puerta abajo", añade.