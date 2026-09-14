Un bombero desplazado al Poyo: "A todos les extrañó que nos retiraran a base. Pensábamos que estaríamos toda la tarde"

La jueza de la dana ha reanudado este lunes las testificales -al margen de las de perjudicados- tras el parón veraniego con dos bomberos forestales movilizados el 29 de octubre de 2024.

Uno de ellos, de Buñol, se encargó el día de la tragedia, junto a otros compañeros, de hacer la medición de la escala del barranco del Poyo dentro de la población de Chiva.

A mediodía, ha explicado, fueron a un supermercado a comprar comida y luego volvieron a medir el Poyo, que había caído por debajo de la primera línea, a unos 40 centímetros. Así, pidió instrucciones y les dijeron que se retirasen a la base de Yátova. Sería alrededor de las 14.30 horas.

"A todos les extrañó que nos retiraran a base. De hecho, fuimos a comprar comida pensando que tendríamos que estar toda la tarde allí, pues habría que estar pendiente de la medición", ha comentado.

El momento de esa instrucción fue precisamente aportado a la causa en unos audios que reflejan la polémica decisión de retirar a los bomberos en aquella jornada antes de las 15:00 horas, algo que provocó que los cauces quedaran sin vigilancia en lo que a competencias de la Generalitat correspondía.

Este bombero ha expuesto igualmente que estuvieron en Yátova hasta su salida de turno, a las 20 horas, y no recibieron ninguna otra instrucción. Por la emisora escucharon la movilización en Alzira. "Había un caos tremendo, por lo que decían los de Alzira", ha manifestado.

El testigo, quien ha concretado que no recibieron ninguna instrucción previa al 29 de octubre, ha señalado que cuando se les permitió volver a casa, a las 20 horas, les "extrañó" porque llovía "muchísimo" en Yátova. De hecho, no pudieron salir de la base. "Al final algunos compañeros se fueron a casa y otros se quedaron por precaución", ha puntualizado.

A las 17h observaron que el caudal subía

Por su parte, el otro bombero que testificaba este lunes, de Alzira, ha destacado que cuando les llegó el Es Alert el día de la dana "ya llevaban tiempo" haciendo rescates.

Aquella jornada, ha detallado, los movilizaron sobre las 13 horas para ver la escala del Riu Sec, en el puente de Benimodo. Al llegar allí -eran cuatro-, vieron que el caudal había subido mucho, pero empezaba a descender.

Se encontraron entonces, ha proseguido, un camión con la puerta abierta y pensaron que el conductor habría salido por su propio pie. Posteriormente se enteraron por parte de Salomé Pradas de que el conductor estaba desaparecido.

Pradas y Argüeso llegaron al lugar sobre las 14 horas, ha dicho, para observar cómo estaba la situación abajo. Luego fueron al Ayuntamiento de Carlet, donde recuerda que Pradas comentaba "lo de la persona desaparecida y lo que ocurría en Utiel".

Cuando salieron de allí, los efectivos regresaron río abajo a ver si encontraban al camionero desaparecido, pero no lo vieron, ha precisado. Sobre las 17-17.45 horas observaron que el caudal estaba subiendo, aunque los desmovilizaron a las 18.30 horas.

El bombero ha incidido en que no vio a agentes medioambientales controlando el cauce y que cuando les llegó el Es Alert, estaban rescatando a un chico y a su madre y "ya llevaban tiempo" haciendo rescates esa tarde.

Estuvieron haciendo rescates hasta las 2 de la madrugada aproximadamente, ha afirmado, para agregar que perdió un poco la noción del tiempo. A las 18.30 horas empezaron a hacer los rescates en L'Alcúdia "a iniciativa propia".