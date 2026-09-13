Tatiana llegó desde Rusia a un pueblo de España para recoger naranjas hace 25 años: "Aquí pude montar mi peluquería"

Tatiana Machalova emigró de Rusia a España hace ahora 25 años en busca de una vida mejor. Lo que inicialmente iba a ser una estancia corta para ahorrar dinero y regresar a su tierra natal acabó convirtiéndose en un proyecto de futuro.

En 2001, a sus 28 años, llegó a la Comunitat Valenciana para trabajar en la recolecta de naranja. Sin embargo la terreta le 'atrapó' y terminó rehaciendo aquí su vida.

Aunque el proceso de integración en un lugar tan lejano y diferente pueda resultar complicado, Tati ya siente Castellón como su casa. Vive en la Vall d'Uixó con su marido, Carlos, con el que se casó en 2012.

La pareja celebró el banquete de boda en les Coves de Sant Josep, uno de los lugares que más le impresionaron cuando descubrió el municipio. Hoy presume de ser "la más vallera del pueblo".

"Fue al primer lugar al que me llevó, en la primera cita. Parece de cuento", dice.

Precisamente en la Vall d’Uixó construyó también su proyecto profesional. Hace ocho años abrió su propia peluquería, lo que fue para ella "un sueño hecho realidad".

Tatiana vuelve a les Coves de Sant Josep en 'Entre els nostres'. À Punt.

"Para mí es un lujo hacer lo que me apasiona. Cuando vivía en Rusia me saqué el título de peluquera y ejercí de ello, pero nunca imaginé que podría tener mi propio local", cuenta en el programa Entre els nostres.

Tatiana nació en Eupatoria, una ciudad de Crimea, donde pasó toda su infancia y tuvo a su hija Olga. Cuando la joven terminó sus estudios, a los 17 años, su exmarido y ella decidieron traerla a España.

Recuerda que estar separada de su hija fue duro, aunque le tranquilizaba saber que estaba al cuidado de sus abuelos.

"Quería comprar una vivienda y la única solución que había era irse a otro país para ganar dinero. Nos gustó tanto que me quedé en España. Es un paraíso", afirma.

Aunque la situación actual apenas difiere de la que se vive en este país, la peluquera de la Vall explica que, en 2001, un piso en Crimea costaba unos 20.000 euros. Ahora, su valor se ha triplicado y se sitúa allí "entre los 60.000 y los 70.000 euros".

Pero sí algo destaca de España es, sobre todo, la amabilidad de la gente. En su opinión, los rusos tienen un carácter "más reservado" y son "más exigentes".

"La vida aquí es diferente. Soy una 'vallera' mas, ya no entiendo las bromas de mi país. Estoy más adaptada en España y en la Vall que allí", resume.

Protagonistas

De los residentes que hay en la Comunitat Valenciana, una de cada cinco personas ha nacido fuera de España.

Con esta realidad sobre la mesa, À Punt estrenó recientemente el programa Entre els nostres, un espacio que busca dar a conocer la vida de las personas que un día llegaron a la terreta y que hoy son parte indiscutible de los pueblos, la cultura y la manera de vivir de los valencianos.

Cada programa presenta dos historias de vida: protagonistas que llegaron de países como Países Bajos, Venezuela, Australia, Rumanía, Georgia, Estados Unidos, Rusia, Paraguay, Guinea o Japón, y que viven, trabajan y tienen familia en Sueca, El Puig de Santa Maria, la Vall d'Uixó, Villena, Canet, Agost, Valencia o Denia, entre otras.

Cada entrega va más allá de la entrevista documental al incorporar elementos de reality, así como personajes secundarios que forman parte de la vida real de los protagonistas y que ayudan a conocerlos desde otros puntos de vista.

El formato, además, cuida cada plano y cada localización para que las historias de vida tengan un tratamiento visual más próximo al documental de prime time.

Entre els nostres busca así dar un salto de calidad en la manera de contar historias reales, combinando emoción, entretenimiento, territorio y una realización especialmente cuidada.