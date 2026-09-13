El PSPV lleva al Constitucional el cierre de la comisión de la dana de Les Corts para intentar que se reabra

Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la dana en Les Corts. Jorge Gil / EP

El PSPV ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar reabrir la Comisión de la dana en Les Corts Valencianes. Los socialistas fundamentan el escrito en la vulneración de derechos fundamentales.

El PP y Vox -que tienen mayoría en el Parlamento valenciano- cerraron la comisión de manera definitiva el pasado mayo, cuando presentaron las conclusiones. Lo hicieron 10 meses después de que se iniciaran los trabajos y sin que hubieran comparecido con 64 de las 96 personas citadas sin haber comparecido.

La oposición criticó duramente la decisión y ahora el PSPV ha presentado el recurso de amparo ante el TC. En él apelan al derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE), en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1 CE.

El escrito se sustenta en dos vulneraciones fundamentales. La primera, la sustitución de comparecencias ante la Comisión de Investigación de Les Corts por la incorporación de transcripciones de comparecencias celebradas ante la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados, "privando a los diputados recurrentes de la facultad de formular sus propias preguntas, repreguntar, solicitar aclaraciones, confrontar a los comparecientes con la documentación recabada y orientar el interrogatorio hacia el específico objeto de la investigación".

La segunda hace referencia a la configuración y conclusión de los trabajos de la Comisión "de tal manera que, mientras se impedía o limitaba el ejercicio de la función de investigación y control respecto de actuaciones y responsables pertenecientes al ámbito de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, las conclusiones definitivamente aprobadas desplazaron la fiscalización política hacia la Administración General del Estado y formularon juicios explícitos sobre sus responsabilidades".

Ello, señalan, "pese a que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat configura la función de control parlamentario de Les Corts respecto de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat y permite crear comisiones de investigación para desarrollarla".

El escrito detalla "irregularidades" producidas durante la comisión de investigación y la aprobación del dictamen en Les Corts, tal y como ha detallado Alicia Andújar, portavoz de Emergencias del grupo socialista en el Parlamento autonómico.

Por este motivo, los socialistas reclaman que se restablezcan los derechos vulnerados y se deje sin efecto una actuación parlamentaria "que no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano y, en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas".