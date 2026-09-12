La jueza de la dana retoma las testificales y analiza si incorpora a ocho víctimas mortales más

La jueza de la dana retoma este lunes las declaraciones de testigos mientras analiza si incorpora a la causa a ocho víctimas mortales más que podrían elevar el número de fallecidos de 232 a 240, en función de lo que dictaminen los informes forenses.

La complejidad de la investigación es tal que, cerca de que se cumplan dos años de la tragedia, todavía no existe una cifra cerrada de víctimas que perecieron como consecuencia directa de la riada.

Según han confirmado recientemente fuentes judiciales, existen ocho expedientes abiertos a la espera de que las conclusiones de los médicos forenses determinen si murieron a causa de la dana.

La última víctima mortal, reconocida como tal la semana pasada, es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico y finalmente falleció el 6 de noviembre de 2024 en el Hospital de La Ribera (Alzira).

Anteriormente, el 13 de julio, la instructora también incluyó a un hombre que falleció en la localidad de Benetússer de un infarto agudo de miocardio.

Bomberos, alcaldes o CHJ

En cuanto a las testificales, este lunes están previstas las declaraciones de los responsables de las unidades de bomberos forestales de Alzira y Buñol. El jueves será el turno del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, quien ya declaró el pasado 2 de marzo.

La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, testificó que le avisó minutos antes de las 19 horas de la inundación del Poyo en su cabecera.

El jueves también está citada Rosa María Touris, ex directora general de Prevención de Incendios Forestales (cesó a petición propia el 19 de noviembre de 2025).

El 21 de septiembre deberá comparecer un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el día 23 Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, el día 24 Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, y el día 30 Andoni León, alcalde de Pedralba.

Durante el próximo mes de octubre están citados once testigos, ocho de ellos alcaldes de municipios afectados por las riadas y una exalcaldesa, y más responsables de unidades de bomberos forestales.