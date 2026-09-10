Pérez Llorca tendrá que mostrarse en modo candidato en su gran debate del año con su proclamación en el aire

El presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, se enfrentará a finales de septiembre a su gran cita parlamentaria de este año, el llamado Debate de Política General. Lo hará asumiendo un inevitable rol de candidato con promesas y compromisos a futuro -puesto que en eso consiste esta cita parlamentaria a ocho meses de los comicios- pero sin que -si nada cambia hasta entonces- Génova le haya proclamado oficialmente cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas.

La dirección del PP no parece verse muy afectada por las singularidades del partido en la Comunitat y de lo que supone alargar la interinidad de su actual líder. Los cálculos obedecen exclusivamente a lo que conviene a nivel nacional para que Alberto Núñez Feijóo trate de arrebatarle la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez ante un hipotético adelanto de las generales.

Como ha venido informando EL ESPAÑOL, inicialmente tenía previsto celebrar el 19 de septiembre un acto de puesta de largo de los cabezas de lista de aquellos territorios en los que todavía no se han celebrado comicios. Además de la Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No se trataba de una fecha que tuviera confirmación oficial, pero sí de una intención. Sin embargo, Génova ha cambiado de idea y tiene ahora en el calendario la convocatoria de una Junta Directiva Nacional el 28 de septiembre. Se trata precisamente del día en el que se baraja que comience el Debate de Política General, que se celebraría entre el 28 y el 30 a la espera de que sea ordenado por Les Corts y salvo retraso.

En ese órgano nadie aventura si se abordará algo relativo a las candidaturas autonómicas o no y las fuentes consultadas señalan que no hay fecha todavía para las proclamaciones.

La justificación de la dirección nacional es que no quiere que nada desvíe el foco de la crisis de Ceuta, por lo que pone las cuestiones orgánicas en un segundo plano.

Pero la razón real es difícil de identificar al detalle cuando, por ejemplo, todos los candidatos municipales de capitales de provincia están ya nombrados desde el pasado julio.

La decisión tiene evidentes consecuencias en la Comunitat Valenciana, donde el partido está dirigido por una gestora y donde Pérez Llorca debería ser ratificado cuanto antes para poder comenzar con normalidad la precampaña electoral.

Máxime cuando los cabezas de lista de la oposición ya están claros. Una, Diana Morant (PSPV), oficialmente desde principios de julio, y con una Conferencia Política prevista para los días 19 y 20 de septiembre que quiere servir de acto de inicio de precampaña. Otro, Joan Baldoví (Compromís), que ya ha manifestado que dará el paso de serlo.

Perfil propio

El calendario político valenciano tiene varios hitos por delante. Uno es el Debate de Política General, donde el presidente hace balance de logros, pero también va con un listado de promesas que, en el último año, suelen ya convertirse en pinceladas de programa electoral y de proyectos de la siguiente legislatura.

Además, se tratará de una cita escrutada. La oposición suele usar la inestabilidad orgánica para atacar al PP y también habrá que comprobar el grado de apego o desapego de Pérez Llorca con Vox tras las numerosas cesiones en la ley de Presupuestos y de Acompañamiento.

Lo lógico es que en un debate de estas características el presidente de la Generalitat aproveche para marcar perfil propio y desvincularse de sus socios parlamentarios aunque tengan por delante la aprobación de varias leyes relevantes.

Inicio de curso y 9 d'Octubre

Todo esto podría analizarse dejando de un lado la interinidad de Pérez Llorca si Génova ya lo hubiera señalado. Además, al debate se le unen otras fechas importantes. La primera, la del inicio de curso que los populares celebran este viernes en El Puig.

Habría podido ser un buen escenario de espaldarazo explícito al jefe del Ejecutivo autonómico antes de su proclamación, pero quien acudirá en representación de la dirección nacional será Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Así que no se espera ningún gesto que debería llegar, en todo caso, de personas como Feijóo o su número dos, Miguel Tellado.

Con el PPCV preguntándose por qué la cosa tarda tanto -pese a no ser exclusiva de la Comunitat, pero sí con una situación singular en la Comunitat-, otro día clave aparece en el calendario más próximo, y es el 9 d'Octubre.

Atendiendo a la lógica de la organización valenciana, por supuesto que tendría que haber candidato en la celebración del día grande de la autonomía. Más todavía cuando el año pasado la procesión cívica o el acto institucional con los tradicionales galardones se suspendieron por las lluvias.

Atendiendo a la lógica de Génova, el mejor vaticinio es encogerse de hombros. Y es que la postergación de la designación ya se arrastra meses, lo que contribuye a incrementar las dudas y la incertidumbre en el PPCV mientras la dirección nacional parece querer vivir ajena a ello marcando los tiempos.

Mientras las semanas pasan, los clásicos permanecen. Las corrientes que alimentan las dudas de Feijóo sobre Pérez Llorca, la pugna por los liderazgos visibles o alternativos (véase los casos de los presidentes de las Diputaciones de Valencia y Alicante, Vicente Mompó y Toni Pérez), los nervios por las listas, e incluso las acusaciones personales contra el presidente de la Generalitat que han llegado a los despachos de Génova.

Al igual que se mantienen las mismas reflexiones que desde hace meses. "Descartada y ya ungida candidata María José Catalá (alcaldesa de Valencia), ¿quién más allá de Juanfran puede ser?" señalan fuentes populares. "Lo normal sería que lo nombraran rápido, se zanjara el debate y empezáramos la precampaña", añaden.

A lo que agregan el razonamiento añadido sobre la necesidad de que, al margen del debate orgánico, de las dudas y de las batallas soterradas, el elector al que ha de dirigirse el PP valenciano sepa cuanto antes quién es su cabeza de lista a 8 meses de los comicios.