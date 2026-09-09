Feijóo pospone la proclamación de Pérez Llorca y del resto de candidatos que estaba prevista en septiembre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido posponer la proclamación de Juanfran Pérez Llorca y del resto de candidatos autonómicos para las elecciones del próximo año, tal como confirman a este periódico fuentes populares.

Inicialmente, Génova tenía previsto celebrar el 19 de septiembre un acto de puesta de largo de los cabezas de lista de aquellos territorios en los que todavía no se han celebrado comicios, tal como informó EL ESPAÑOL.

No se trataba de una fecha que tuviera confirmación oficial, pero sí de una intención. Sin embargo, ha cambiado de idea. La justificación de la dirección nacional es que no quiere que nada desvíe el foco de la crisis de Ceuta, por lo que pone las cuestiones orgánicas en un segundo plano.

La decisión, sin embargo, tiene evidentes consecuencias en territorios como la Comunitat Valenciana, donde el partido está dirigido por una gestora y donde Pérez Llorca debería de ser ratificado cuanto antes para poder comenzar con normalidad la precampaña electoral.

La postergación, que ya se arrastra meses, incrementa las dudas y la incertidumbre en la organización autonómica. Pero Génova parece querer vivir ajena a ello y marcar los tiempos en función de los asuntos que priman a nivel nacional.