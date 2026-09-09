Docentes "desbordados" y un 53% de absentismo: radiografía del desastre de Valencia en PISA, la peor región de España

Los resultados de la Comunitat Valenciana en el Informe PISA del año 2025 han sido los peores de toda su historia y los peores de entre todas las autonomías del país. Con un 53% de absentismo, docentes desbordados y una convulsa situación en el sistema educativo por la huelga docente, los profesores valencianos llaman a "replantear la escuela actual".

"Desde mi punto de vista, la escuela de hoy no va en sintonía con la realidad social. Es importante que se replantee si la escuela actual, con los recursos actuales, está siendo capaz de dar respuesta al nuevo paradigma social", asegura Marc Torres, docente valenciano, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Tras conocer los resultados de la autonomía en el último informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que la Comunitat se ha colocado tan solo por delante de Ceuta y Melilla en la mayoría de competencias, el profesorado valenciano no cree que estas cifras sean consecuencia de un único factor.

La heterogeneidad de las aulas, las barreras lingüísticas, la falta de recursos humanos o el absentismo y la menor tolerancia de la frustración son algunos de los problemas que destacan los docentes y que pueden haber propiciado estos resultados negativos.

"Cada vez tenemos aulas más complejas y heterogéneas, con alumnado con distintos niveles curriculares, necesidades educativas y diferentes barreras, siendo una de las más notables la lingüística, especialmente en centros situados en zonas más desfavorecidas o vulnerables", asegura Marta García, maestra de Educación Primaria.

Ella celebra que cada vez haya más diversidad e inclusión, al igual que Marc. Sin embargo, ambos coinciden en que, para llegar a cada alumno y favorecer su aprendizaje, es necesario disponer de recursos humanos y materiales.

"Cuando esos recursos no llegan, los docentes nos vemos desbordados intentando atender adecuadamente necesidades muy diferentes dentro de una misma aula, y es muy difícil llegar a todo y a todos como nos gustaría y como nuestro alumnado se merece", asegura Marta.

Así lo consideran también desde el sindicato STEPV, donde reconocen que los resultados deberían mejorarse pero alertan de que "es imposible si no se acompañan de recursos y buenas condiciones laborales para los profesores y los alumnos".

Además, pese a que reconocen que son resultados "mejorables", alegan que eran "esperables" y tratan de restarles importancia, ya que se centra únicamente en tres aspectos de la educación. "Deja de lado aspectos esenciales como la creatividad, el sentido crítico o la originalidad", defienden.

Por su parte, el presidente de Educación de CSIF en la Comunitat, José Seco, considera que la autonomía sale "muy mal parada" y advierte que va "en contra del futuro de nuestro alumnado".

Con el fin de solucionar esto, Seco exige "una mayor inversión". Reclama "un 7% de PIB en inversión en educación" y añade que es necesario "una bajada de ratios".

Asimismo, considera "fundamental tener un estatuto docente". "Es necesario asegurar esos derechos, esas obligaciones, pero sobre todo ese reconocimiento de la función del docente", reivindica.

Absentismo, esfuerzo o motivación

En uno de los epígrafes, el propio informe establece las causas que pueden haber influido en la bajada de resultados, con especial hincapié en el absentismo, los cambios en los hábitos educativos, la motivación o las nuevas tecnologías.

Según los datos, la Comunitat Valenciana presenta una de las tasas de absentismo más elevadas de España: el 52,8% del alumnado de 15 años afirma haber faltado a alguna clase o a un día completo durante las dos semanas previas a la prueba, por encima de la media nacional del 48,7%.

La repetición de curso también supone uno de los principales problemas. Un 28,6 % del alumnado valenciano ha repetido al menos un curso, una de las cifras más altas del país, muy por encima de comunidades como el País Vasco, donde la tasa se sitúa en el 14,1 %.

Además, cabe destacar también el 32,4 % del alumnado valenciano señala que los estudiantes se distraen utilizando recursos digitales en la mayoría o en todas las clases de ciencias, que es el la materia principal que se analiza en el estudio.

Este es otro de los problemas que destaca STEPV, ya que sostienen que hay un "incremento" en el uso de las pantallas de parte del alumnado y que hay una necesidad de que el profesorado se adapte a la nueva realidad digital.

"Los resultados evidencian una tendencia de los últimos años relativa a las dinámicas sociales y costumbres de los más jóvenes, eran esperables", explican.

Pese a que las nuevas generaciones tengan dinámicas personales, sociales y escolares diferentes, los profesores creen que a quien perjudica directamente este resultado negativo es al propio colectivo docente.

"Solo faltaban estos resultados para que la gente nos señale más con el dedo. Creo que en los resultados influyen muchos factores: desigualdades, públicos, concertados,...", critica Tamara Vivó, profesora en Valencia.

Huelga docente

Los resultados, además, llegan en un contexto complicado para el sistema educativo valenciano, ya que desde el pasado mes de junio la huelga de profesores se encuentra suspendida.

Sin embargo, este mismo viernes está previsto que se retomen las movilizaciones en la Comunitat con una marcha lenta que dará comienzo a las 18:00 horas del 11 de septiembre.

Se producirá apenas dos días después de la vuelta a las aulas de los alumnos, arrancará en la Plaza de la Virgen y finalizará en el polideportivo de La Malvarrosa alrededor de las 20:00 horas de la tarde.

Además, no será la única acción reivindicativa de la primera semana del nuevo curso escolar, ya que para este sábado, el día 12 de septiembre, está prevista una gran movilización que recorrerá las calles del centro de la ciudad.