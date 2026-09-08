Mompó pide perdón "a la sociedad" por su tuit contra Morant, pero le dice que "a la política se viene llorado"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha pedido disculpas "a la sociedad en general" por el tuit dirigido a la líder del PSPV Diana Morant, en el que la calificó de 'llepaculs' -lameculos- del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No vales para nada, así de claro", le dijo.

Sin embargo, ha vuelto a atacar a la también ministra, a la que le ha reclamado que "deje de hacerse la víctima": "A la política se viene llorado", le ha espetado.

Mompó ha afirmado en declaraciones a los medios que cuando mandó el tuit era "consciente" de lo que estaba haciendo, motivo por el que ha pedido perdón porque "hay que crear un clima más moderado". "Es un comentario que yo creo que no es para sentirse orgulloso ni para sacar pecho pero tampoco para avergonzarse ni para poner el grito en el cielo", ha argumentado.

También ha señalado que la expresión que usó es "muy nuestra" y que, tal vez, traducida, "agarra más dimensión".

"Nos podemos equivocar, pedir disculpas. En este caso mi tuit puede ser más contundente a lo mejor y acepto la crítica, pero para mí nada tiene que ver con el tema del machismo", ha indicado respecto a que Morant se proclamara este lunes "víctima de una agresión machista".

"Yo no soy una persona machista. Insisto en que precisamente lo que intento desde la Diputación también es pelear contra esa lacra, una lacra que tenemos que defender todos y que yo creo que un flaco favor hacemos a las mujeres si banalizamos ese problema y si utilizamos sin sentido lo que es la violencia contra las mujeres. Creo que este tipo de 'performances' políticas, con un rostro muy puesto en escena, poco ayuda", ha añadido.

Su comentario, ha justificado, se produjo tras unas declaraciones de Morant en las que "poco menos que me tachaba de homicida" en relación con su gestión de la dana.

"Igual que me parece muy grave banalizar la violencia machista, me parece igual de grave, o más, banalizar a las víctimas de la dana. Fui uno de los pocos políticos que estuvo en la dana. Estaba en el territorio, visitando los pueblos, intentando ayudar todas las personas que sufrían esa desgracia. Ella no estaba", ha reprochado.

"Ni ella ni muchas de las compañeras que salen ahora a ponerse delante de las cámaras dando lástima. Y ellas sí que tenían obligación y competencia para estar. Yo no. Así que ya está bien de hacerse la víctima, que a la política se viene llorado y a trabajar", ha comentado.