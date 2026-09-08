La Comunitat Valenciana se hunde en el Informe PISA: el tercer peor resultado de España por detrás de Ceuta y Melilla

Tan solo Ceuta y Melilla han obtenido peores cifras. Los alumnos valencianos de 15 años han obtenido uno de los peores resultados a nivel nacional en el Informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Lectura, Matemáticas y Ciencias correspondiente a la edición de 2025

El desplome se ha evidenciado en las tres áreas, ya que los alumnos han obtenido 450 puntos en Ciencias, 424 en Lectura y 435 en Matemáticas. Estas cifras se quedan alejadas de las del resto del territorio nacional, donde los resultados también han descendido, y, especialmente, del promedio de la OCDE.

Es todavía más evidente si se comparan los resultados con los de la edición anterior y el informe de 2022. En concreto, la Comunitat ha perdido 33 puntos en el área de Ciencias, 38 en Matemáticas y 58 en Lectura, la mayor bajada.

En comparación con el resto del país y con los resultados internacionales, en Ciencia, la puntuación media valenciana de 450 puntos se encuentra 27 puntos por debajo de la media española (situada en 477) y 32 puntos por debajo de la media de la OCDE (482 puntos).

Por debajo de la Comunitat en competencia científica tan solo se encuentran Ceuta, con 420 puntos, y Melilla, con 405 puntos. Cerca de los resultados de la autonomía se encuentran el País Vasco (459 puntos) y Andalucía (462).

En Lectura, los alumnos valencianos han obtenido un resultado de 424 puntos, muy por debajo de la media nacional, situada en 451 puntos. Es la única competencia, la comprensión lectora, en la que la Comunitat se sitúa por delante de otra autonomía que no sean Ceuta (397 puntos) o Melilla (379 puntos).

El País Vasco ha obtenido peores resultados que el territorio valenciano con 419 puntos. Sin embargo, la Comunitat se encuentra a mucha distancia de los resultados de otras comunidades como los de Asturias (471 puntos) o la Comunidad de Madrid (469), las dos autonomías que mejores resultados han obtenido en esta materia.

Por último, en cuanto a las Matemáticas, los alumnos valencianos, según los datos del Informe PISA del pasado año, han obtenido 435 puntos, lo que vuelve a colocar a la autonomía en la antepenúltima posición.

Con esta cifra, la Comunitat se encuentra también por debajo de la media nacional en esta materia, fijada en 457 puntos, y también de la media de la OCDE y de la UE (463 puntos).

A nivel internacional

A nivel internacional, los resultados de PISA también tienen una tendencia decreciente, la más fuerte en Lectura, seguida de Matemáticas y Ciencias.

Así, la media de la OCDE se sitúa en 486 puntos en Ciencias, frente a los 491 de 2022; de 466 en Lectura, frente a los 482 de 2022; y de 469 en Matemáticas, frente a los 480 de 2022.

Para calcular los resultados de esta novena edición de PISA, España examinó a 30.000 alumnos de 15 y 16 años que formaron parte de la muestra global que ascendió hasta los 760.000 alumnos por todo el mundo.

El 77 % de ellos cursaban 4º de la ESO y estaban repartidos en 958 centros por toda España.

Y, en contra de la opinión de la OCDE, España excluyó de hacer los exámenes al 7,89% de los alumnos de esa edad (la recomendación es que no supere el 5%).

Aun así, la muestra es válida para la organización salvo la de Cataluña (23%), por lo que sus resultados han quedado invalidados y han sido excluidos del informe internacional y la de Murcia (13%), en cuyo caso la OCDE dice que sus resultados han de ser tomados "con precaución por el potencial riesgo de sesgo".