Un octogenario se enfrenta a 30 años de prisión por abusar de sus 5 nietos durante una década

Un octogenario se enfrenta a 30 años de prisión por presuntamente abusar sexualmente de sus cinco nietos durante más de una década en Valencia.

La Fiscalía solicitará el jueves 10 de septiembre en el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Valencia penas que suman en conjunto un total de 30 años por agredir a los menores, tres niños y dos niñas, desde 2011 hasta 2023.

Los hechos, según la acusación pública, sucedieron en la vivienda y en el chalé familiar, ubicados ambos en dos localidades de la comarca de l’Horta Nord.

Las víctimas fueron presuntamente objeto de numerosos tocamientos y diferentes prácticas sexuales cuando tenían entre cinco y ocho años de edad.

Fue la madre de los menores, que sufren secuelas psicológicas por estos hechos, la que puso la correspondiente denuncia en abril de 2023.

Un día antes, el miércoles 9 de septiembre, la Audiencia Provincial de Valencia juzgará a un individuo por, presuntamente, maltratar y agredir sexualmente de forma continuada a su hija menor de edad entre los años 2023 y 2024, al menos desde que la niña tenía 12 años de edad.

El acusado, que había entrado junto con la menor de forma ilegal en España, cometió supuestamente estos abusos y malos tratos en diversos domicilios donde les habían acogido compatriotas, aprovechando que ambos compartían habitación y cama.

Según sostiene la Fiscalía en su escrito de calificación provisional de los hechos, realizaba tocamientos a la pequeña y la insultaba y golpeaba de forma reiterada, al tiempo que la amenazaba de muerte, para lograr su sometimiento. En septiembre de 2024 esa situación se agravó y el acusado, según la versión del Ministerio Público, llegó a violarla al menos en cinco ocasiones.

La Fiscalía solicita inicialmente para el procesado penas que suman 17 años de prisión.

Ese mismo día se pedirán provisionalmente 12 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual contra una compañera de piso en la ciudad de Valencia en diferentes periodos, entre los años 2021 y 2023. La víctima denunció todos estos hechos en diciembre de 2023.