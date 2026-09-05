Un experto energético advierte: "La factura de luz bajará un 19% en septiembre, pero será la más cara de los últimos 4 años"

La factura de la luz dará un respiro a los hogares españoles durante septiembre, con una caída cercana al 19% respecto a agosto. Sin embargo, según las perspectivas de los expertos energéticos, el recibo seguirá siendo especialmente elevado.

Según el último análisis elaborado por Hello Watt, un hogar medio con tarifa PVPC pagará alrededor de 53,55 euros este mes, frente a los 66,38 euros registrados en agosto, con impuestos incluidos.

Pese al descenso mensual en el total de la factura, las previsiones apuntan a que septiembre se convertirá en el más caro de los últimos cuatro años. El recibo será un 17% superior al de septiembre de 2025 y un 32% respecto a 2023.

La principal razón de la bajada frente a agosto no está en un abaratamiento de la electricidad, sino en el menor consumo doméstico. El final del verano reduce considerablemente el uso del aire acondicionado.

El análisis estima que el consumo de los hogares caerá entre un 22% y un 25% entre agosto y septiembre, arrastrando a la baja el importe final de la factura eléctrica.

Sin embargo, el precio de la energía continúa condicionado por factores externos. El gas ha comenzado septiembre alrededor de los 70 euros por MWh en el mercado ibérico MIBGAS, casi el doble que otros años.

Esta subida está relacionada con la tensión existente en el estrecho de Ormuz, que presiona al alza las cotizaciones europeas del gas natural. Su encarecimiento termina repercutiendo también sobre la generación eléctrica.

A esta presión se suma la fiscalidad. El IVA de la electricidad se sitúa actualmente en el 21%, frente al 5% aplicado en 2023, mientras el Impuesto Especial sobre la Electricidad ha recuperado su tipo general.

Desde el 1 de junio, este impuesto vuelve a situarse en el 5,11%, después de finalizar las medidas extraordinarias que habían reducido temporalmente la carga fiscal durante la primavera.

El precio de la electricidad tampoco experimenta grandes variaciones entre agosto y septiembre. La menor demanda doméstica se compensa parcialmente con la actividad industrial y de servicios, que mantiene buena parte de su consumo.

Además, la generación renovable cambia con la llegada del otoño. La menor producción solar queda parcialmente compensada por un incremento de la generación eólica, que crece entre un 12% y un 24%.

Ante esta situación, Danny Salazar, director general de Hello Watt y experto energético, advierte de que la bajada del consumo no será suficiente para evitar un recibo especialmente elevado durante septiembre.

"Las tensiones en el estrecho de Ormuz disparan el precio del gas y terminan impactando directamente en el enchufe de casa", señala Salazar, que apunta al encarecimiento de septiembre.

El experto considera que los hogares no percibirán toda la reducción esperada por dejar de utilizar el aire acondicionado, debido al impacto que mantienen tanto el gas como los impuestos sobre la factura.

En este escenario, Hello Watt recomienda revisar las tarifas contratadas antes de afrontar los próximos meses. Comparar las ofertas disponibles puede permitir a los consumidores comprobar si sus condiciones siguen siendo competitivas.