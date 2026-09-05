El Consell replica al PSPV y asegura que Sánchez "traiciona a los valencianos" con su financiación

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha replicado este sábado al PSPV-PSOE que "traición es la que perpetra todos los días Pedro Sánchez y sus socios" con la Comunitat Valenciana, y que "una traición a los valencianos sería no pelear por un sistema de financiación que garantice un trato justo" a esta tierra.



Así lo ha señalado en un comunicado después de que el PSPV-PSOE haya acusado al PP de Juanfran Pérez Llorca de "cometer la enésima traición a los valencianos y valencianas" tras votar en contra del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que contempla 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat, informa EFE.



Barrachina ha reclamado al PSPV que, en lugar de utilizar esa palabra "contra quienes defendemos los intereses de los valencianos, se pregunte por qué las propias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE también han rechazado" la propuesta de financiación del Gobierno.





"Traición es pactar la financiación de todos los españoles con los separatistas y de espaldas a la mayoría de las comunidades autónomas y al margen de cualquier consenso", ha señalado Barrachina, quien ha añadido que una financiación que afecta a todos "no puede decidirse entre unos pocos ni hacerse a la medida de los intereses políticos del separatismo catalán".



Para el portavoz del Consell, "traición es que la Comunitat Valenciana siga soportando las consecuencias de una infrafinanciación que llevamos años denunciando, mientras el Gobierno de Sánchez se niega a dar una respuesta al fondo de nivelación que permitiría situarnos en condiciones de igualdad con el resto de comunidades".



Ha considerado "especialmente grave" que el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, reclamara ese fondo cuando estaban en el Consell y ahora "mire hacia otro lado, abandonando a los valencianos cuando quien tiene que aprobarlo es su propio Gobierno".



Barrachina ha indicado que el "abandono" y la "traición" a la Comunitat se evidencia también en "adeudar más de mil millones de euros" por la atención sanitaria a personas desplazadas; en "mantener cerradas dos de las cinco líneas de Cercanías de la Comunitat"; y en que Alicante "haya sido durante años la provincia peor tratada en materia de inversiones".



Ha añadido que también lo es "defender en Europa el catalán, el gallego y el euskera y no el valenciano", traer a Alicante "trenes reutilizados de Madrid con décadas de antigüedad mientras se estrenan nuevos trenes en otros territorios"; recortar el trasvase Tajo-Segura, y "el retraso permanente" del Corredor Mediterráneo.





El portavoz del Consell ha subrayado que los valencianos merecen saber cuánto dinero recibirían "realmente, con qué criterios, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones" con el nuevo sistema de financiación, y no "una cifra propagandística ni una financiación diseñada para resolver los problemas políticos de Sánchez".



"Queremos un sistema justo, suficiente y estable que acabe con nuestra infrafinanciación. Defender eso no es traicionar a los valencianos, es defenderlos", ha finalizado Barrachina.