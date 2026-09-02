Paco (82), propietario de una horchatería abierta desde 1952 en Valencia: "En un día fuerte de verano vendemos 300 litros"

En Valencia, la horchata es sinónimo de tradición. Con unos orígenes que se remontan a la Edad Media, la chufa, con la que se elabora la bebida, es una de las insignias de la gastronomía valenciana.

Si uno piensa en esta bebida, inconscientemente piensa en Alboraya, la cuna de la horchata. Sin embargo, en toda la provincia, muchos municipios cuentan con el 'oro líquido' en su propuesta en locales y restaurantes con tradición casi hasta centenaria.

Es el caso de Paco, dueño de una horchatería en la localidad de Catarroja. Abierto desde 1952, es uno de los establecimientos más populares de una de las zonas más damnificadas por la dana para tomar una horchata.

"Viví la riada del 57 y ahora la dana", comenta Paco al creador de contenido Zampi News. Él, como buen maestro horchatero, elabora el 'oro líquido' de manera artesanal, para lo que utiliza los sacos de kilos de chufa que guarda en el almacén de su tienda.

Prepararla es todo un proceso meticuloso que se ha transmitido de generación en generación. "Si no la lavas, la horchata no sale buena", asegura Paco mientras la prepara.

Ahora, Paco trabaja con su hijo, también llamado Paco, y le acompañan Santi y Jorge. "En un día bueno de verano vendemos entre 300 y 400 litros de horchata; el 75% de lo que vendemos es horchata y fartons", explica Paco.

Sin embargo, su propuesta no se limita únicamente a esta bebida y los fartons, ya que otra de sus especialidades son los helados artesanales. "Son de maestros italianos que vienen aquí, nos enseñan y nosotros les enseñamos la horchata", explican padre e hijo.

Dada su calidad artesanal y la materia prima empleada en la elaboración, la horchatería de Paco en Catarroja siempre está a rebosar. "La receta la tengo yo aquí, es secreta", bromea.

Ante el éxito local, cualquiera podría pensar en crear una franquicia, ya que tienen producto, materia prima, servicio de calidad y dedicación.

"De momento, el proceso de expansión no se contempla, pero es que llevar un negocio de estos como una franquicia no se contempla", reconoce el hijo del propietario.

"El negocio ha conseguido llevar a los hijos adelante, que estén aquí en la horchatería es lo más bonito que me ha pasado", concluye Paco.