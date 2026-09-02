Narcos de la trama Spider roban en el depósito las llaves de sus coches de alta gama que la Policía iba a usar o vender

La historia de la intervención de los vehículos de alta gama a los líderes de la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia Spider ha acabado en un rocambolesco episodio por el que éstos han robado las llaves de sus coches, que estaban en el depósito y que iban a ser usados o vendidos por la Policía Nacional.

Así lo ha trasladado la propia Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) a la Plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, encargada de esta macrocausa. En el informe alertan de un posible ilícito penal, pues la sospecha es que los miembros de la trama criminal pudieran estar "preparándose para la sustracción total de los vehículos".

Hasta la fecha, la Policía ha realizado diversos informes en los que iba dando cuenta de la situación de los coches embargados a los líderes de Spider. Como ha publicado EL ESPAÑOL, fueron un total de 26 y entre ellos había un Hummer H2, un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un BMW Z3, un BMW 535D, un BMW M2 Competition, un Land Rover Range Rover Sport, un Audi A4 o un Mercedes AMG Brabus.

La Policía solicitó que parte de esta flota pudiera ser usada por los agentes para su labor diaria dados los escasos medios para perseguir al crimen organizado, como suele ser habitual en este tipo de operaciones. El juzgado autorizó tanto esta utilización como la venta anticipada de aquellos vehículos que no eran apropiados para ese fin.

En opinión del magistrado, concurrían suficientes indicios racionales de que los coches intervenidos constituyen instrumentos del delito y/o bienes procedentes de las ganancias del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales. Apreciaba, además, estrategias reiteradas de ocultación patrimonial, uso de personas interpuestas y ausencia de justificación económica lícita.

Mientras todo esto se iba ejecutando, los vehículos permanecen en un depósito de Cheste. Ante el notorio enfado de los líderes de la trama por esta intervención de sus coches, algunas defensas se han dirigido al juzgado durante estos meses con el objetivo de pedir autorización para cuestiones como, al menos, taparlos. Algo a lo que el magistrado accedió.

Pero el siguiente movimiento es el que ha causado sorpresa en los investigadores. La Policía relata en un reciente informe que el pasado 19 de agosto unos agentes se desplazaron al depósito de Cheste en un primer dispositivo de recogida de vehículos.

Con algunos de ellos no hubo problema. Sin embargo, se interesaron por el estado del Mercedes AMG Brabus para comprobar estado de ruedas y revisión superficial, algo que no se pudo realizar debido a que el responsable del depósito les dijo que estaba "tapado por orden judicial y hasta la retirada no se podía levantar". En ese momento, relatan, no se dio más importancia a ese hecho.

Sin llaves en 5 vehículos

De manera que volvieron el 28 de agosto para retirar el Mercedes y, al destaparlo, vieron que le faltaban las llaves. Un trabajador del recinto que les acompañaba manifestó que en diversas ocasiones habían acudido ciertas personas a observar el estado del coche, algo autorizado por el juzgado. La última vez el pasado día 21 de agosto.

Le preguntaron entonces si es normal mantener las llaves en el interior de los vehículos, a lo que el trabajador dijo que desde la dana se guardan así y los coches permanecen abiertos. También quién había acudido últimamente al depósito a revisar ese coche. A lo cual explicó que fueron unos familiares de Iván T. -uno de los cabecillas de Spider- quienes entraron hacía pocos días para cambiar las cuerdas y abrieron el vehículo.

Cuestionado sobre cuántas veces habían acudido estas personas, detalló que cuatro: diciembre de 2025, junio de 2026 y dos este pasado agosto.

Debido a que también tenían autorización judicial para tapar el Lamborghini Huracán, el Porsche GT3 y el BMW Z3, los agentes fueron a comprobar estos vehículos. En todos ellos se habían llevado igualmente las llaves.

Después pidieron comprobar las cámaras de seguridad y ordenaron la inmovilización de los vehículos.

En su informe dirigido al juzgado, la Udyco sostiene que toda esta secuencia "apunta a que estas personas fueron avisadas de que el día 19 de agosto la Policía Nacional comenzó la retirada de vehículos y el 21 se personaron allí con la excusa de cambiar las cuerdas de las mantas y sustrajeron las llaves con la clara intención de evitar la retirada por parte de la Administración e incluso una posible sustracción posterior".

"Como quiera que esta cadena de hechos hace inferir la existencia de una coordinación para la comisión de un posible ilícito penal", señala el escrito, se da cuenta de lo sucedido al magistrado con la advertencia de que la trama criminal pudiera estar preparándose para sacar los coches.