Miles de personas abarrotan la plaza del Ayuntamiento de Valencia en apoyo a Ceuta: "Si yo fuera ceutí no viviría tranquilo"

Miles de personas han abarrotado la plaza del Ayuntamiento de Valencia este miércoles en apoyo a Ceuta en una de las múltiples concentraciones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alrededor de todo el país.

Según Delegación de Gobierno, han asistido 25.000 personas mientras que el Ayuntamiento de Valencia ha cifrado la asistencia en "más de 50.000 personas".

La convocatoria estaba prevista para las 20:00 horas de la tarde, aunque una hora antes los asistentes ya se han congregado en la plaza con banderas y cánticos en defensa de Ceuta y críticas hacia la gestión del Gobierno central.

Desde antes de las 18:30 horas, las zonas más cercanas al Cap i Casal ya estaban llenas de gente y se podían escuchar cánticos de protesta y apoyo a Ceuta, algo que ha continuado durante toda la concentración.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" o "No es migración, es invasión", han sido algunos de los cánticos más escuchados en la plaza. Sin embargo, el más criticado ha sido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha recibido críticas e insultos en forma de cánticos de parte de los asistentes.

Además de pedir la dimisión de Sánchez, los manifestantes han pedido la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Junto a los cánticos, muchos ondeaban banderas de España, así como banderas de Ceuta.

También se apreciaban carteles en los que se apoyaba a los afectados y se criticaba duramente al Gobierno. 'Ceuta está al límite con la nueva normalidad', rezaba una de las pancartas.

La concentración ha transcurrido sin incidentes, aunque la presencia de personas con la cara cubierta al finalizar el acto ha obligado a la Policía Nacional a desplegar un cordón de seguridad ante el consistorio.

"No podíamos quedarnos en casa, no somos ceutíes, pero si lo fuéramos no podríamos vivir tranquilos en nuestra ciudad", aseguran Mónica y Carlos, una pareja joven que "nada más salir de trabajar" se ha acercado a la plaza para mostrar su apoyo a Ceuta.

Desde ciudadanos valencianos hasta condecorados por las fuerzas armadas. José Manuel, coronel retirado del Ejército, es muy crítico con la gestión del Gobierno. "No entiendo cómo se pueden rendir, en mi época ni se toleraba esta invasión ni nos rendíamos", asegura.

Junto a él, Sofía, ya jubilada, tampoco está de acuerdo con la gestión del Gobierno de España de la crisis en Ceuta. "Cómo pueden decir que es una migración, no hay derecho", afirma.

Tras horas de cánticos de protesta y apoyo y la lectura del manifiesto a cargo de Luna Granell, los asistentes han comenzado a abandonar la plaza sobre las 20:30 horas.

El acto ha estado presidido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, mientras que también se han celebrado concentraciones en Alicante y Castelló de la Plana, así como en otras ciudades de la Comunitat.

"Ceuta no está sola"

Por su parte, Granell, nacida en Ceuta, ha sido la encargada de leer el manifiesto. Ella vive en Valencia desde 1984 y ha querido "expresar el apoyo" de la FEMP y los valencianos a Ceuta "ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular por la frontera".

"Ceuta está afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad. Pero también está poniendo a prueba nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras", ha recordado

Además, ha exigido la ayuda del Ejecutivo central a la ciudad. "Ceuta no puede hacerlo sola. La permanencia de miles de personas está sometiendo a una tensión extraordinaria sus servicios públicos y su vida cotidiana. Por eso, la respuesta debe estar a la altura y ser una respuesta de Estado", ha afirmado.

"Proteger Ceuta es proteger España. Defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. La frontera de Ceuta es la frontera de todos, y cuando una parte de España sufre, toda España responde", ha concluido.

Concentraciones del PSOE

Sagunto, Gandia, Benifaió, Canet d'en Berenguer o Massamagrell, entre otras localidades, son algunas de las gobernadas por el PSPV que han decidido convocar concentraciones en apoyo a Ceuta alternativas a las de la FEMP.

En todos estos lugares, a los que también hay que sumar otras localidades como L'Eliana, las concentraciones se han convocado en un horario alternativo al de la FEMP, a las 12:00 horas y han transcurrido sin incidentes.

En Sagunto, el principal mensaje que se ha trasladado durante la concentración ha sido que la localidad "está con Ceuta, con su gente y con la defensa de los derechos humanos".

En Gandia, frente a las puertas del consistorio se han reunido poco más de medio centenar de personas donde el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, ha mostrado su apoyo a Ceuta y ha hecho un llamamiento a la unidad entre administraciones.

"El mensaje de Gandia es de apoyo al pueblo de Ceuta que ha visto cómo se ha roto su convivencia y que necesita respuestas firmes de todas las administraciones, pero también soluciones para recuperar lo más importante en una sociedad, que es precisamente la convivencia", ha afirmado.