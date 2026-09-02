La jueza de la dana eleva a 232 las víctimas mortales al incluir a una mujer que se quedó sin el oxígeno que necesitaba

La jueza de la dana ha elevado la cifra oficial de víctimas mortales de la tragedia a 232. Lo ha hecho en un auto notificado este miércoles en el que incluye a una vecina de Guadassuar con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

La mujer falleció finalmente en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024, pocos días después de la tragedia.

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