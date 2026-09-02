Entre las concentraciones alternativas y el apoyo a la de la FEMP: varios ayuntamientos del PSOE se movilizan por Ceuta

Para este miércoles 2 de septiembre, alrededor de todo el país, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado concentraciones en apoyo a Ceuta a las puertas de los ayuntamientos a las 20:00 horas. Sin embargo, las concentraciones han comenzado a las 12:00 horas de la mañana en algunos municipios socialistas.

Sagunto, Gandia, Benifaió, Canet d'en Berenguer o Massamagrell, entre otras localidades, son algunas de las gobernadas por el PSPV que han decidido convocar concentraciones en apoyo a Ceuta alternativas a las de la FEMP.

En todos estos lugares, a los que también hay que sumar otras localidades como L'Eliana, las concentraciones se han convocado en un horario alternativo al de la FEMP y han transcurrido sin incidentes.

En Sagunto, el principal mensaje que se ha trasladado durante la concentración ha sido que la localidad "está con Ceuta, con su gente y con la defensa de los derechos humanos".

En Gandia, frente a las puertas del consistorio se han reunido poco más de medio centenar de personas donde el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, ha mostrado su apoyo a Ceuta y ha hecho un llamamiento a la unidad entre administraciones.

"El mensaje de Gandia es de apoyo al pueblo de Ceuta que ha visto cómo se ha roto su convivencia y que necesita respuestas firmes de todas las administraciones, pero también soluciones para recuperar lo más importante en una sociedad, que es precisamente la convivencia", ha afirmado.

Ante estas concentraciones alternativas de parte de ciertos ayuntamientos socialistas en la Comunitat Valenciana, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que "respeta" las convocatorias organizadas por los consistorios y ha remarcado que son convocatorias "alejadas" de las "partidistas" de la FEMP.

Muñoz se ha mostrado "convencido de que los alcaldes socialistas que hoy están proponiendo manifestaciones de apoyo a Ceuta lo que van a proponer también son soluciones para aliviar la crisis migratoria, especialmente en el caso de los menores".

Muñoz ha garantizado que el PSPV "evidentemente va a estar en la solución con Ceuta" y no "en la confrontación", sino "en la cooperación", a la vez que se ha mostrado convencido de que los alcaldes socialistas que han convocado actos "van a estar en la solución".

"Yo lo que quiero ver es cómo se desarrolla esto. Hoy va a haber una concentración, pero lo importante es cómo van a actuar los ayuntamientos, ya sea a través de la FEMP o de manera individual en la situación de crisis migratoria en Ceuta", ha indicado.

Sin embargo, no todas las concentraciones convocadas por ayuntamientos socialistas para este miércoles son alternativas, ya que algunas tendrán lugar a la misma hora que las de la FEMP.

Localidades como Tavernes de la Valldigna, Novelda, Benifaió, Granja de Rocamora, Monforte del Cid, Algorfa, Benferri o Guardamar del Segura, gobernadas por el PSPV, celebrarán concentraciones a las puertas de sus ayuntamientos a las 20:00 horas.

Desmarque del Gobierno

Tras las directrices del PSPV para estas convocatorias, algunos ayuntamientos socialistas han decidido actuar con cierta libertad evitando un choque con la dirección del partido pero, a la vez, tratando de posicionarse de alguna manera en el apoyo a Ceuta.

Algunos han optado por salir del paso con declaraciones institucionales. Otros, directamente, por hacer concentraciones propias y alternativas.

Esta situación no deja de ser un desmarque controlado de la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues muchas de las concentraciones congregarán a ciudadanos críticos con el Ejecutivo central en esta crisis.

"Prácticas mafiosas"

Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado al PSPV de "amedrentar y asustar a la gente" mediante "bulos" con el propósito de que no acudan a las concentraciones programadas por la FEMP en apoyo a Ceuta.

Pastor ha asegurado que la "actitud" de los socialistas "roza lo mafioso" y ha acusado a Morant y Muñoz de utilizar "prácticas más mafiosas que políticas" para intentar "desmotivar y desconvocar a los valencianos, ni de bien ni de mal, que libremente esta tarde quieren acudir a concentraciones que no ha organizado el PP".

Además, ha asegurado que la concentración convocada en Gandia ha tenido una "escasa participación" y ha hecho hincapié en "la escasa respuesta de los ciudadanos de Gandia, la patria de Diana Morant, donde 30 personas han acudido a la llamada del alcalde que pretendía contraprogramar la concentración de esta tarde".

Preguntado por la afluencia de personas que se augura para las concentraciones de la tarde, Pastor ha indicado que él no espera "ni mucha ni poca", sino "que la gente pueda acudir libre y voluntariamente".

"No hay que estar sometido a las presiones por parte de los socialistas, señalando que si los que van son o dejan de ser. Yo no he acusado ni he insinuado nada de lo que esta mañana cuando convocaron iban a ser los que iban o dejaron de ser", ha aseverado.