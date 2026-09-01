El PSPV inicia el curso con las primarias para las candidaturas municipales y pospone algunas conflictivas

En el PSPV dicen que han empezado el curso político preelectoral "a tope" un 31 de agosto. Y lo cierto es que la vida orgánica del partido está bastante activa durante las próximas semanas. Los socialistas valencianos celebraron este lunes su ejecutiva, en la que decidieron el calendario de primarias municipales en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Tendrán lugar entre septiembre y noviembre. Mes, este último, al que se posponen los procesos en algunos lugares más conflictivos para que no interfieran en la Conferencia Política -su gran acto de inicio de precampaña- y para tratar de tener algo de margen con el objetivo de buscar pactos.

El PSPV ha decidido acelerar toda la elección relativa a sus cabezas de cartel y ha cogido la delantera al resto de partidos. Lo hizo con Diana Morant, proclamada en julio candidata a la Generalitat sin rival. Y lo hará con sus alcaldables antes de diciembre.

Todo ello con solo una fecha clara: la de las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. Las autonómicas, previstas para este mismo mes, no es descartable que se adelanten si lo hacen a su vez las generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que se abre a un "adelanto técnico", lo que lleva a un avance de, en cualquier caso, pocos meses.

En la federación valenciana se preparan para cualquier escenario pese a las dificultades que conllevan. Desde un 'superdomingo electoral' -aunque el propio Sánchez lo haya descartado en manifestaciones públicas- a una convocatoria entre marzo y junio de 2027 de las generales y autonómicas.

Así que el calendario interno del PSPV consiste en tenerlo todo armado lo antes posible. Mientras parte de los procesos de elección de candidatos municipales se abren de inmediato este mismo mes, el 19 y 20 de septiembre tendrá lugar la Conferencia Política en la Universidad de Alicante. Un acto que llevan organizando meses y que quiere servir como el inicio de la precampaña.

Los participantes son numerosos. Además de cargos valencianos como el ministro de Hacienda Arcadi España, la secretaria de Organización Rebeca Torró o alcaldes a los que se quiere potenciar, tendrán su espacio otros perfiles. Tanto políticos -como la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena,l a exdiputada de Izquierda Unida Cristina Almeida o la presidenta del PSM Paquita Sauquillo- como más mediáticos (como la tertuliana Sarah Santaolalla, la periodista y creadora de contenido Elena Reinés, o la historiadora y activista María González Acosta).

La temática de las mesas redondas es muy variada -educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, dana...- y pretende ser la culminación de todas las reuniones sectoriales que Morant ha mantenido a lo largo de la Comunitat en los últimos meses. Una manera de ir exponiendo las pinceladas del programa electoral del PSPV.

Tres calendarios

En cuanto a las primarias, se dividen en tres calendarios. De un lado, el de septiembre -las votaciones tendrán lugar el 26- en localidades en las que los socialistas no tienen la alcaldía o es probable que no repitan los primeros ediles. Aquí se incluyen grandes ciudades como Valencia, Elche o Castelló de la Plana, pero también otras como Torrent, Alfafar, Paiporta, Picassent, Alcoy, Dénia, Borriana, Vinarós o Benicàssim.

De este calendario destaca que se introduce Benidorm, donde pugnarán el diputado Mario Villar y el periodista Pere Rostoll -director de comunicación del ministro Óscar Puente- salvo que haya algún tipo de acuerdo que evite la votación.

La segunda fase es la de octubre en los municipios en los que el PSPV ostenta la alcaldía y quiere que sus primeros ediles repitan. Se trata, por ejemplo, de Gandia, Paterna, Sagunto, Burjassot, Catarroja, Manises, Vila-real, la Vall d'Uixó, Elda o Villena, entre otros. Aquí entra Quart de Poblet, donde no está claro que no vaya a haber pugna.

Las localidades de esta primera y segunda fase son alrededor del 80%, por lo que en octubre estarán claros la mayoría de los candidatos.

Por último, la tercera fase de primarias culmina el 14 de noviembre y, aunque es un reducido número de municipios, son aquellos en los que existe algo de conflicto porque es posible el enfrentamiento de más de un aspirante. Motivo por el que los procesos no se abren hasta pasada la Conferencia Política -una manera de que no interfiera- y porque, con ese margen de dos meses, ven más probable llegar a pactos de unificación de candidatura.

Aquí aparecen Ontinyent, Bétera, Sueca, Calpe, Santa Pola u Onda, entre otros.

El doble cargo

Entre medias, los socialistas se preparan para otros 'hitos'. Desde el Debate de Política General que tendrá lugar en Les Corts a finales de este mes -y que pinta a bronco- al 9 d'Octubre con la festividad oficial de la Comunitat.

Todo ello con el interrogante que persigue a Diana Morant estos meses: cuándo dejará el Ministerio para centrarse únicamente en su candidatura a la Generalitat. La aludida apuntaba este mismo lunes que se siente "útil" para la Comunitat Valenciana con esta doble responsabilidad: "No es una estrategia. Eso me gustaría comentarlo con la ciudadanía. No estoy haciendo números por intereses personales. Creo que mi trabajo como ministra del Gobierno de España ha sido y está siendo un buen trabajo como ministra de Ciencia pero también como ministra valenciana".

Morant defendió que "no es incompatible" ser candidata y ministra a la vez. "Yo vivo aquí, me desplazo a Madrid a cumplir con mis obligaciones y competencias como ministra. Pero mi vida, y de hecho hago la declaración de la renta de toda la vida aquí, porque es mi vivienda y mi domicilio particular", incidió.