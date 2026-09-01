Los profesores valencianos preparan la 'vuelta al cole' con dos manifestaciones en el centro de Valencia

El final del pasado curso escolar en la Comunitat Valenciana estuvo marcado por la huelga educativa que arrancó el 11 de mayo y que quedó suspendida, no desconvocada, tras semanas de negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

Con el arranque del curso 26-27 en los centros valencianos, los profesores ya han anunciado que retomarán las acciones reivindicativas y las movilizaciones, tal y como ha comunicado el sindicato mayoritario STEPV, que ha informado que el día 11 de septiembre tendrá lugar una marcha lenta por la ciudad de Valencia.

Se producirá apenas dos días después de la vuelta a las aulas de los alumnos y arrancará a las 18:00 horas de ese mismo viernes en la Plaza de la Virgen. El recorrido finalizará en el polideportivo de La Malvarrosa alrededor de las 20:00 horas de la tarde.

Tal y como ha transmitido el sindicato, se trata de la sexta marcha lenta "por la educación pública". Además, instan a los ciudadanos a sumarse a las reivindicaciones con sus bicicletas, patinetes, patines, o cualquier tipo de vehículo de movilidad personal.

Sin embargo, no será la única acción reivindicativa de la primera semana del nuevo curso escolar, ya que para ese mismo sábado, el día 12 de septiembre, está prevista una gran movilización que recorrerá las calles del centro de la ciudad.

Este mismo lunes, el sindicato convocaba esta concentración "ante la falta de avances reales y significativos por parte de la Conselleria de Educación en cuanto a las medidas sindicales propuestas en la plataforma reivindicativa".

"Estas acciones son la continuidad de las movilizaciones del curso pasado, que se iniciaron el 20 de noviembre con concentraciones en los centros educativos, continuaron con huelgas de un día el 11 de diciembre y el 31 de marzo, y desembocaron en la histórica huelga indefinida que se produjo entre el 11 de mayo y el 11 de junio, que ahora está suspendida", explican desde el sindicato.

"En julio estuvimos negociando, no hemos avanzado casi nada y nos vemos obligados a seguir con las movilizaciones. Ya tenemos el 12 de septiembre y tenemos las propuestas y movilizaciones, animamos a venir masivamente toda la comunidad educativa", ha asegurado el coordinador y portavoz del sindicato, Marc Candela.

Huelga educativa

Los profesores valencianos votaron a principios del mes de junio a favor de suspender la huelga indefinida educativa que arrancó el pasado 11 de mayo y ya sumaba 23 jornadas lectivas consecutivas, lo que corresponde a casi cinco semanas de paro.

Como ya advirtieron los sindicatos antes de cerrarse la votación, la fórmula de la "suspensión" permitiría retomar la huelga en cualquier momento a los docentes, algo que llevarán a cabo en la primera semana de este nuevo curso escolar.

Si se optaba por "desconvocar", los profesores no solo estarían obligados a frenar el paro, sino que en caso de querer volver a plantearla, los sindicatos deberían iniciar todo el proceso de nuevo: comunicar con antelación la convocatoria a la administración, volver a pasar por un proceso de legalización de la convocatoria, entre otros trámites.

Los docentes, al poner fin a la huelga indefinida, también rechazaron prácticamente toda la propuesta de acuerdo elaborada por la Conselleria de Educación y que preveía 3.338 millones de euros en inversiones.

De los ocho epígrafes que contemplaba el documento, tan solo obtuvo respaldo el punto dedicado a la simplificación de la carga burocrática a la que deben hacer frente los profesores. El 82% votó a favor.