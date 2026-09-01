Alcaldes socialistas valencianos convocan concentraciones de apoyo a Ceuta aunque evitan respaldar la de la FEMP

Varios ayuntamientos socialistas de la Comunitat Valenciana han decidido tomar un camino intermedio en las manifestaciones de apoyo a Ceuta previstas para este miércoles en toda España.

De un lado, no participarán en la convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 20:00 horas a las puertas de todos los ayuntamientos al considerar que el PP la está utilizando "a nivel partidista para ir en contra del Gobierno de España".

Pero, por otro, han decidido habilitar un espacio de protesta ciudadana ante el descontento social que ha provocado la situación de Ceuta con concentraciones propias por la mañana (la mayoría a las 12:00).

Es el caso de Sagunto, Gandia, Benifaió, Tavernes de la Valldigna, Canet d'en Berenguer o Massamagrell, entre otros municipios, según ha podido confirmar este periódico.

La dirección del PSPV que lidera la ministra Diana Morant es conocedora de la situación. La directriz enviada a los alcaldes por parte de la secretaría de Política Municipal del PSOE fue que no participaran en la concentración de la FEMP.

El argumento era que se había convocado "sin acuerdo y vulnerando el funcionamiento democrático de la propia Federación" y de la "utilización partidista y electoral de una crisis humanitaria" por parte del PP.

A partir de ahí, ya no había ninguna indicación más. Así que los Ayuntamientos socialistas han decidido actuar con cierta libertad evitando un choque con la dirección del partido pero, a la vez, tratando de posicionarse de alguna manera en el apoyo a Ceuta.

Algunos han optado por salir del paso con declaraciones institucionales. Otros, directamente, por hacer concentraciones propias y alternativas. Lo cual no deja de ser un desmarque controlado de la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues muchas de las concentraciones congregarán a ciudadanos críticos o indignados con la manera de actuar del Gobierno de España.

A nadie se le escapa que los alcaldes tienen que enfrentarse a unas elecciones en mayo de 2027 y han de tener cierto margen de actuación. En la dirección del PSPV son conscientes de ello y apelan a la normalidad.