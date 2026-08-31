Diana Morant tilda de "racista" a Pérez Llorca por ver "difícil" acoger a menores y el PP la acusa de "perder el norte"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha tildado este lunes al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "racista" a cuenta de los menores de Ceuta.

Lo ha hecho a raíz de unas declaraciones pronunciadas por el jefe del Ejecutivo valenciano la semana pasada, quien afirmó que los centros de acogida de menores migrantes de la Comunitat Valenciana están "desbordados".

Pérez Llorca calificó de "difícil" poder acoger "a más gente". "Lo que describo son hechos y es que, en estos momentos, nuestros centros están a un 200% y no están preparados ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen", aseguró en mitad de las presiones de Vox sobre este asunto.

Morant, quien este lunes ha celebrado una reunión con el grupo parlamentario socialista en Les Corts ante el inicio de curso político, ha salido a responder: "La Comunitat Valenciana es solidaria, no es racista como es él", ha dicho en referencia al presidente de la Generalitat.

"E igual que acogimos a ucranianos, niños rubitos, tendremos que acoger, porque además así lo dice la ley y así lo piensa la mayoría de la sociedad valenciana, a los niños de 7, 8, 9, 10 años que hay en Ceuta, si es el criterio de reparto por la península. Porque lo dice una ley, pero sobre todo una ley que está por encima de todos, que es la humanitaria", ha añadido.

Morant ha reflexionado con que "cualquiera de nosotros podría ser ese niño o niña de 8 años". "Nos podría haber tocado a cualquiera, también a Pérez Llorca, también a sus hijas, es una lotería y por delante de todo tiene que estar la protección a los niños y a las niñas", ha comentado.

No secundarán las concentraciones

Además, ha señalado que el PSPV no secundará ni participará en las concentraciones previstas para este miércoles 2 de septiembre. "Si el PP y Vox quieren hacer una concentración, pues que convoquen la concentración. Porque convocar una concentración significa hacerse responsable de lo que ocurre en esa concentración", ha advertido.

Así, ha augurado que en ellas aparecerán "banderas inconstitucionales y franquistas". "Estamos acostumbrados a ese tipo de concentraciones y han venido a vandalizar las sedes del Partido Socialista", ha apuntado.

"No creo que su finalidad sea mostrar solidaridad con el que está ocurriendo en Ceuta", ha señalado. Dicho esto, se ha remitido a las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este mismo lunes en una entrevista radiofónica.

En todo caso, ha hecho hincapié en que "lo que está ocurriendo en Ceuta ha sido claramente una invasión del territorio español", pero ha subrayado que ahora "lo que queda allí es una crisis humanitaria a la que hay que responder para después responder adecuadamente con la ley tanto a las menores como a los menores".

"Ha perdido el norte"

Tras estas palabras, el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado a Morant de "perder el norte" y de tener "un problema de doble personalidad” por su papel como ministra y candidata.

“Con este tipo de comparaciones la que se define a sí misma es Diana Morant”, ha indicado. También ha criticado que el PSPV compare la guerra de Ucrania con la situación de los menores en Ceuta.



“Que no nos líen y que no nos mareen. No estamos hablando de una guerra ni de una población civil sometida a bombardeos”, ha defendido Pastor, quien ha añadido que los menores “pueden regresar con sus familias y a sus hogares, que es donde mejor están”.

