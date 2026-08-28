La Agencia Antifraude descarta irregularidades en la plaza de la mujer de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia

Juanfran Pérez Llorca, con su mujer, en Les Corts el día de su investidura. Jorge Gil / EP

La Agencia Antifraude no ha detectado irregularidades en el proceso de convocatoria y adjudicación de la plaza de secretaria de dirección que la mujer de Juanfran Pérez Llorca ocupó en comisión de servicios en la Diputación de Valencia.

Así se desprende del informe final de investigación, que ahora archiva la entidad tras analizar una denuncia sobre estos hechos, tal como ha informado Las Provincias.

Antifraude cree que se cumplieron los requisitos, pero sí cuestiona la "urgente e inaplazable" necesidad de la vacante que argumentó la Diputación. El motivo es que la plaza se creó en julio de 2025 pero no se sacó hasta seis meses después (enero de 2026).

Algo que, dice el informe, "resulta difícilmente conciliable con la nota de urgencia que exige el precepto".

El fichaje en la Diputación trascendió el pasado marzo y generó una importante polémica que la oposición aprovechó. Vanesa Soler ejercía anteriormente como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde consiguió su plaza de funcionaria C1 en 2008.

En la corporación pasó a ejercer como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios, un puesto que dependía del diputado Ricardo Gabaldón, donde percibió un salario significativamente superior que se justificó sobre todo en los complementos.

Pérez Llorca tachó de "machismo deleznable" las críticas. En cualquier caso, su mujer acabó renunciando a renovar la plaza el pasado mayo. Tenía que hacerlo pasados los seis meses que llevaba en el puesto, pero decidió no optar.