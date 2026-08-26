Dos menores encuentran los cadáveres de sus padres, un matrimonio irlandés, en su casa de Cullera (Valencia)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad, según han informado fuentes de la Benemérita.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", según han indicado las mismas fuentes a Efe.

Los cadáveres del matrimonio fueron encontrados por sus hijos en el jacuzzi de la vivienda de una urbanización de esta localidad costera.

La noticia ha sido adelantada por el diario 'Las Provincias', que indica que los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones que parecían punzantes, aunque no se descarta que se trate de muertes accidentales, y que los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se han hecho cargo de los menores, que tienen necesidades especiales.

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