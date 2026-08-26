Los cruceros, las conexiones o la campaña tras la dana: las claves para recuperar el vuelo Valencia-Nueva York

Valencia recuperará a partir de junio de 2027 el vuelo directo con Nueva York quince años después de perderlo. United Airlines anunció este martes su expansión de rutas para el próximo verano coincidiendo con la entrada en su flota del Airbus 321XLR, entre las cuales se encuentra la ciudad.

La decisión era un anhelado objetivo del Gobierno autonómico que ahora preside Juanfran Pérez Llorca. Lo fue de Carlos Mazón, pero también del anterior Ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig. La campaña para dirigirse al mercado americano ha sido intensa en todos estos años debido a que el turista procedente de Estados Unidos, considerado de alto poder adquisitivo, no ha parado de crecer.

Valencia como destino urbano, la oferta de cruceros, las conexiones a través del Corredor Mediterráneo o la campaña internacional para recuperar la imagen tras la dana han sido factores fundamentales en el interés de United Airlines, según las fuentes consultadas por este periódico.

A ello se ha sumado la interlocución, intensificada durante los últimos meses, con la Generalitat, que mantuvo la que fue la reunión clave el pasado 13 de agosto. En ella, el departamento de Turismo preparó una carta de presentación ante el evidente interés de la aerolínea estadounidense.

Las administraciones valencianas -tanto el Ayuntamiento encabezado por María José Catalá a través de la Fundación Visit Valencia como la Generalitat a través de la Conselleria de Turismo dirigida por Marian Cano- han estado volcadas desde hace tiempo en la recuperación del vuelo directo con Nueva York. Para ello pusieron en marcha una estrategia de captación que ahora culmina con el deseado anuncio.

Algo que ya trató de hacer en su momento el que fuera secretario autonómico de Turismo con el PSPV, Francesc Colomer, con visitas a Nueva York.

Delta Airlines operó la ruta a Nueva York JFK entre 2009 y 2012 durante las temporadas de verano. En esos cuatro años transportó casi 70.000 pasajeros con una ocupación media del 82,4%, pero decidió abandonarlo por falta de rentabilidad.

En los años posteriores poco se logró y, ya en 2020, la covid dio al traste con la recuperación de conexiones internacionales. La opción de Delta Airlines se fue alejando, pero apareció el interés de United Airlines por Valencia.

La 'venta'

El destino urbano, la oferta cultural y gastronómica, la conexión con Alicante como destino de sol y playa o los cruceros han sido factores que han decantado la balanza. Este último, curiosamente, pese a estar denostado. El hecho de que compañías como MSC, con base en el Puerto de Valencia, ofrezcan recorridos por el Mediterráneo resulta muy atractivo para los turistas norteamericanos.

Cabe recordar que la propia Catalá anunció limitaciones para los megacruceros en 2026 ante la polémica de las cifras, dado que en 2024 los cruceristas que recibió Valencia ya superaron el número de habitantes de la ciudad. Las restricciones, sin embargo, no se han concretado todavía.

Desde la Generalitat admiten que la lucha para el retorno del vuelo directo les llevó a ofertar tanto Valencia como Alicante, aunque la aerolínea estadounidense se decantó por la primera al ser el primer destino urbano de la Comunitat y tener mejor venta.

En esa intención de recuperar el vuelo, la Conselleria de Turismo potenció su estrategia. Reforzó el equipo del departamento con un asesor externo conocedor del mercado norteamericano y puso en marcha una partida extraordinaria de 10 millones de euros para una campaña internacional dirigida a recuperar la imagen de Valencia tras la dana de octubre de 2024.

Se trataba de una cantidad dedicada a publicidad internacional con una parte dedicada a conectividad.

Los viajes a Nueva York para mantener contactos han sido diversos. Los hizo Nuria Montes, Marian Cano y el propio Mazón. Allí tantearon a las compañías, pero realmente la interlocución más relevante ha sido la de los últimos meses, cuando a las administraciones valencianas les llegó que United se planteaba la ruta.

La comunicación se produjo en foros especializados del sector aéreo, como la feria Routes Europe celebrada en Rimini el pasado mes de mayo.

Pero la reunión clave se produjo el 13 de agosto. Fue telemática y en ella el equipo de Turismo expuso una presentación con las 'bondades' de Valencia. Conexiones por carretera, Corredor Mediterráneo, la Costa Blanca, el centro urbano...

Desde entonces, señalan fuentes de la Conselleria, no supieron nada. Hasta este martes, cuando les trasladaron la decisión.

El vuelo conectará Manises con el aeropuerto de Newark, donde United Airlines tiene su base para la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva Yersey, a 24 kilómetros de la ciudad y uno de los más grandes de EEUU. La compañía anunciaba esta ruta junto con otras nueve a destinos mundiales.

Comenzará a volar el 2 de junio de 2027 con 3 frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos desde Newark y lunes, jueves y sábados desde Valencia.