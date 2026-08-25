United Airlines anuncia un nuevo vuelo directo Nueva York-Valencia con tres frecuencias semanales

Un avión de United Airlines aterriza en el aeropuerto de Newark. Bryan Smith / ZUMA Press Wire

United Airlines ha anunciado este martes las nuevas rutas que pondrá en marcha en junio de 2027. Una decena de nuevos vuelos directos desde Nueva York entre los que se encuentra Valencia. La frecuencia será de tres días a la semana.

La nueva conexión supone un hito para la conectividad internacional de la ciudad, que recupera el enlace directo con Nueva York y contará por primera vez con dos rutas intercontinentales con América.

Las administraciones valencianas han llevado a cabo una negociación durante meses. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia se han felicitado por la noticia.

El CEO de United Airlines, Scott Kirby, ha señalado que la aerolínea estadounidense operará las rutas con sus nuevos Airbus A321XLR.

2 words. 9 letters. N E W R O U T E S.



Here’s where we’re flying summer 2027:



Newark – Marseille, France (A321XLR)

San Francisco – Okinawa, Japan (777-200)

Washington, D.C. – Toulouse, France (A321XLR)

Newark – Valencia, Spain (A321XLR)

Newark – Ibiza, Spain (A321XLR)

Newark –… pic.twitter.com/9agameB81L — United Airlines (@united) August 25, 2026

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha valorado el anuncio como "una magnífica noticia para València y el resultado de una estrategia que llevamos años trabajando junto con Turisme Comunitat Valenciana y Cámara Valencia".

"Recuperar la conexión directa con Nueva York es un hecho histórico para nuestra conectividad y nos permite avanzar en uno de nuestros principales objetivos: crecer en mercados de largo radio y atraer un turismo de mayor valor añadido, como el estadounidense, con mayor gasto y estancia media y que, además, viaja durante todo el año", ha indicado.

"Esta ruta nos conecta directamente con uno de los principales mercados turísticos del mundo, pero también abre enormes posibilidades para los valencianos. Poder volar directamente a Nueva York mejora nuestra conectividad exterior, facilita los viajes por ocio y negocios y, a través de la red de United Airlines, amplía las posibilidades de conexión con numerosos destinos de Estados Unidos y del continente americano”, ha añadido Llobet.

Contactos de la Generalitat

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado que esta conexión directa "culmina el trabajo desarrollado para reforzar la conectividad internacional del destino y abrir nuevas oportunidades en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial".

“Es el resultado de una estrategia sostenida de apertura al mercado norteamericano, con un interés creciente por nuestro destino", ha incidido.

Pérez Llorca ha destacado "el trabajo intenso que se viene desarrollando para abrir nuevas oportunidades en Estados Unidos, mediante contactos con turoperadores, acciones con entidades como USTOA y misiones comerciales encabezadas por la propia consellera de Turismo, Marián Cano, para mostrar sobre el terreno la fortaleza, la competitividad y la singularidad de nuestro territorio”.

Desde la Conselleria han hecho hincapié en que han mantenido contactos directos con United Airlines en foros especializados del sector aéreo, como la feria Routes Europe celebrada en Rimini el pasado mes de mayo. Además, el 13 de agosto se celebró una reunión online en la que la compañía solicitó información adicional sobre el potencial de la ruta y planteó la conveniencia de contar con una interlocución coordinada en la Comunitat Valenciana.

Así, apuntan que han asumido ese papel de interlocución con la aerolínea y han coordinado la información estratégica trasladada a United Airlines. Entre otros datos, se ha remitido a la compañía información sobre el crecimiento del aeropuerto de València, la demanda existente entre la Comunitat Valenciana y Estados Unidos, la fortaleza del tejido empresarial valenciano con vínculos en el mercado norteamericano y la capacidad del destino para atraer viajeros durante todo el año.