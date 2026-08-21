El Gobierno valenciano defiende la gestión de los incendios frente a los "recortes" que denuncia la izquierda

El conseller de Emergencias del Gobierno valenciano, Juan Carlos Valderrama, ha defendido este viernes su gestión de los grandes incendios forestales que han afectado este verano a la provincia de Castellón frente a las críticas de PSPV y Compromís, que han acusado al Consell de recortar la inversión en prevención y mantener a los bomberos forestales en una situación "precaria".

El responsable de Emergencias, que ha acudido a la Diputación Permanente de Les Corts desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio declarado este jueves en Segorbe, ha dado cuenta de la actuación ante los incendios registrados este verano, especialmente el de La Vall d'Uixó, uno de los más graves de los últimos años en la Comunitat Valenciana.

Así, ha defendido que se activaron "desde el primer momento" todos los mecanismos previstos y que la emergencia estuvo gestionada bajo una "coordinación permanente" entre administraciones. En total, se celebraron hasta 14 reuniones del Cecopi, mientras que el sistema ES-Alert se utilizó en 17 ocasiones para ordenar el confinamiento de municipios.

Durante los primeros días, ha explicado, el incendio se encontraba "fuera de capacidad de extinción" debido a unas condiciones meteorológicas especialmente adversas. La evolución del fuego obligó a evacuar a unas 15.000 personas y a confinar a más de 37.000 vecinos.

El dispositivo llegó a alcanzar los 450 efectivos por turnos y movilizó hasta 24 aeronaves de la Generalitat, el Estado y otras comunidades autónomas. En total, participaron hasta 1.297 bomberos forestales acumulados, con un máximo de 267 efectivos durante una jornada, la del 28 de julio.

El conseller ha destacado la aplicación por primera vez en una emergencia real del nuevo procedimiento de actuación "horizontal" entre los seis servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) y los bomberos forestales.

Un modelo que, según ha defendido, permite integrar los recursos con independencia de la administración de procedencia y trabajar bajo una estrategia común.

La misma situación de simultaneidad se produjo en los incendios de Serra d'En Galceran, Tírig, Culla y La Salzadella, que obligaron a activar la situación 2 del PEIF y a utilizar también el sistema ES-Alert.

La izquierda cuestiona la prevención

Su discurso ha chocado, sin embargo, con las críticas de la oposición. El PSPV y Compromís han centrado buena parte de sus intervenciones en la situación de los bomberos forestales y en las políticas de prevención de incendios, por lo que han reclamado responsabilidades al conseller.

El síndic socialista, José Muñoz, ha pedido directamente la dimisión de Valderrama y ha cuestionado la capacidad del Gobierno valenciano para gestionar las emergencias. También ha puesto el foco en la situación de las unidades de bomberos y ha denunciado que en los incendios de Tírig y Catí algunas de ellas estaban "inoperativas" y otras "incompletas".

Muñoz ha criticado además que se enviaran efectivos a Madrid mientras el incendio de La Vall d'Uixó permanecía activo y ha vinculado las decisiones del Consell con sus acuerdos con Vox. En este sentido, ha preguntado al conseller si cree en el cambio climático y ha cuestionado cómo puede combatirlo un Gobierno que, a su juicio, pacta con quienes lo niegan, en relación a Vox.

Por su parte, la diputada de Compromís Paula Espinosa ha acusado al Consell de seguir un patrón basado en "advertencias previas, inacción e improvisación" y ha denunciado la situación de "precariedad" de los bomberos forestales.

La formación ha puesto además el foco en el presupuesto destinado a prevención y ha acusado al Gobierno de Juanfran Pérez Llorca de reducir un 10% estas partidas mientras aumenta el gasto en otras áreas.

Las críticas de la izquierda coinciden con las denuncias que los sindicatos de bomberos forestales vienen realizando sobre la falta de medios y personal y sobre unidades que, según han señalado, no estarían funcionando con todos sus efectivos.

Frente a estas acusaciones, Valderrama ha negado que existan recortes y ha defendido la apuesta presupuestaria del Consell por los bomberos forestales, que ha cifrado en 79,14 millones de euros, "la mayor" de la historia de la Generalitat.

Mientras tanto, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha respaldado la actuación de Emergencias y ha reclamado una mayor prevención durante todo el año. Al mismo tiempo, ha advertido de que el cambio climático no puede utilizarse como "excusa" para justificar décadas de abandono del monte y ha reclamado que se garantice la ejecución completa del presupuesto destinado a emergencias y prevención.

9.500 hectáreas en 2026

La dimensión de los incendios ha llevado al Consell a poner también sobre la mesa los datos acumulados de este verano. Hasta el 14 de agosto se habían registrado 224 incendios forestales en la Comunitat Valenciana, con 9.509,55 hectáreas afectadas.

El 21% de los incendios se produjeron en la provincia de Castellón, aunque esta provincia concentra la práctica totalidad de la superficie quemada este año.

Valderrama ha defendido que gestionar una emergencia no consiste únicamente en "movilizar medios", sino también en "dirigir, coordinar, decidir, anticipar y asumir la responsabilidad" cuando la situación lo exige.

A su juicio, los incendios de La Vall d'Uixó, Tírig, Serra d'En Galceran, Culla y La Salzadella han puesto a prueba el modelo de emergencias que está implantando el Ejecutivo autonómico y han demostrado, según ha afirmado, que "respondió".

El conseller ha apostado así por avanzar hacia un sistema de emergencias en el que las administraciones no se limiten a intercambiar información, sino que sean capaces de generar una respuesta operativa conjunta.

El enfrentamiento político ha alcanzado su punto álgido al final de la comparecencia. Valderrama ha respondido a las críticas del PSPV sobre el cambio climático acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser, aplicando la misma lógica, "el mayor negacionista climático de Europa" por la contaminación asociada al Falcon. Muñoz le ha replicado que, si Sánchez es negacionista, el conseller sería entonces el diputado de Vox José María Figaredo.