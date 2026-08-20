Emergencias recomienda extremar las precauciones ante el episodio de fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana

Ante el inminente episodio de precipitaciones torrenciales y tormentas que se cierne sobre la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Emergencias e Interior llama a la ciudadanía a extremar las precauciones de cara a las próximas horas del temporal.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante.

Además, el CCE ha activado el aviso amarillo lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, en el interior norte de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Por fenómenos costeros, también se ha establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las tormentas de esta jornada podrían ser de gran intensidad, como las que ya se han registrado en Alberic, y también vendrán acompañadas de vientos, como los registrados en La Ribera de más de 140 km/h, y de granizo.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha incidido en "mantener la prudencia y no acercarse en ningún caso a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables".

Lasheras también ha recordado las medidas elementales de prevención dentro del hogar y en caso de ser necesario utilizar los vehículos. "En casa, hay que tener mucha precaución especialmente con los elementos del exterior y, a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir", ha remarcado.

Asimismo, el secretario autonómico ha recalcado que, "pese a las lluvias anunciadas, no hay que olvidar que sigue siendo extremo el riesgo de que se produzcan incendios forestales, especialmente por la posibilidad de que se registren tormentas secas".

"Es por ello que siguen vigentes todas las restricciones implantadas este miércoles al establecer nivel 3 de preemergencia previsto para estas situaciones en el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana" (PTECV), ha explicado.

Entre las restricciones, ha citado la prohibición de encender fuego en todas las zonas y parajes forestales, así como circular por pistas y caminos forestales, ya sea en vehículo o a pie, dentro de los parques naturales de la Comunitat Valenciana.

Estas restricciones, como recoge este jueves el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se levantarán el viernes 21 de agosto.

Fuertes lluvias

Las fuertes tormentas de este jueves ya han comenzado en la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, de hasta 149 kilómetros por hora en la localidad valenciana de Sumacàrcer, y múltiples daños en diferentes puntos de La Ribera.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en 'X', Alzira ha registrado 143 km/h; Corbera, 125; l'Alcúdia, 114; Benimuslem, 106; Carcaixent, 105; Gavarda, 105; Castelló, 103; Sueca, 103 y Cotes, 101.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat Valenciana ha explicado, también en redes sociales, que la tormenta del sur de Valencia está saliendo en estos momentos al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler.

A su paso se han producido fenómenos muy violentos, como rachas de viento muy fuertes. En la Región de Murcia, advierte el organismo estatal, están surgiendo nuevos núcleos que afectarán en la próxima hora a la Comunitat Valenciana.