La Generalitat Valenciana limita el horario de los pubs en grandes municipios: podrán abrir hasta las 4:30 horas

La Generalitat Valenciana limitará en 2027 la posibilidad de ampliar el horario de apertura de los pubs, karaokes y locales de ocio nocturno. Así se desprende de la nueva orden de espectáculos públicos publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que se somete ahora a audiencia pública.

En concreto, la Conselleria de Emergencias introduce en la norma un nuevo apartado en el que prohíbe de forma expresa a los ayuntamientos acumular las diferentes ampliaciones horarias que prevé la ley.

De este modo, en los municipios de más de 50.000 habitantes, donde la hora de cierre de estos locales de ocio nocturno está fijada a las 3:30 de la madrugada, los consistorios no podrán autorizar una ampliación de 30 minutos sobre la hora de cierre si el establecimiento ya cuenta con la prórroga general de una hora.

"Los Ayuntamientos de municipios de población superior a 50.000 habitantes que hayan hecho uso de la ampliación de 30 minutos contemplada en el apartado regulador de los horarios del Grupo B del artículo 2, deberán optar bien por dicha ampliación de 30 minutos bien por la prevista en este precepto de una hora no pudiendo acumularlas", recoge el texto en tramitación.

Esto significa que en estas localidades, la hora de cierre máxima de pubs, karaokes, cafés-teatro, cafés-concierto y cafés-cantante, será a las 4:30 horas.

Un matiz que se incorpora ahora a la normativa por dos motivos: de un lado, evitar el vacío legal que permitía interpretar que las distintas ampliaciones horarias podían acumularse y, por otro lado, "preservar el descanso vecinal", tal y como recoge el preámbulo.

Conviene apuntar que la orden por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos de la Comunitat Valenciana se actualiza año tras año.

En su artículo 10, prevé que los ayuntamientos pueden emitir resoluciones motivadas para "autorizar la ampliación en una hora más sobre el horario general establecido con ocasión de la celebración de las fiestas locales o patronales, peculiaridades de la población o afluencia turística".

Un permiso que debe delimitar el marco temporal o los días concretos por los que se concede tal ampliación horaria.

Esto permite a día de hoy que los locales de ocio nocturno situados en pueblos de menos de 50.000 habitantes, cuya hora de cierre está fijada a las 4:00, puedan abrir hasta las 5:00 de la madrugada.

En el caso de los municipios con un censo de más de 50.000 personas, el cierre está establecido a las 3:30 horas. Sin embargo, la ley prevé también que los consistorios "atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización y afluencia turística" puedan "ampliar el horario de cierre hasta las 04:00 horas".

Del mismo modo, la ley contemplaba hasta ahora que pudieran solicitar a los ayuntamientos la hora extra. Sin embargo, Emergencias aclara ahora mediante esta modificación legal que los locales deberán elegir entre una opción u otra, pero no las dos. Una incompatibilidad que afecta únicamente a los grandes municipios.

El objetivo, a la postre, es evitar que los distintos mecanismos previstos en la legislación permitieran a determinados establecimientos prolongar su actividad hasta las 5.00 horas en grandes municipios. Un criterio más restrictivo que termina con la posibilidad de interpretar que los distintos periodos adicionales podían sumarse entre sí.

Cambio de PP y Vox

Conviene recordar que, en mayo del año pasado, PP y Vox acordaron en Les Corts Valencianes modificar la Ley de Espectáculos Públicos para dar un poco de manga ancha a los locales de ocio nocturno en la Comunitat.

A través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2025, aprobaron una enmienda que permitía retrasar la hora de cierre de estos establecimientos.

La pretensión inicial del partido de Santiago Abascal era ampliar de 3:30 a 4:00 la hora de cierre de todos los pubs, con independencia de en qué punto se hallaran del territorio valenciano.

Sin embargo, tras una intensa negociación con los populares, el texto final reguló este horario para los municipios de menos de 50.000 habitantes. Mientras que los que tuvieran mayor población, podrían optar a esta hora de cierre pero de forma condicionada: deberían ser los consistorios los que lo autorizasen previamente.

En la Comunitat Valenciana tienen más de 50.000 habitantes los municipios de Valencia, Torrent, Gandia, Paterna, Sagunto, Alzira, Mislata, Burjassot, Ontinyent y Xàtiva. Todos ellos en la provincia de Valencia.

En la provincia de Alicante son los municipios de Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Elda, San Vicente del Raspeig, y oscilan según el padrón El Campello, Denia y la Villajoyosa.

Por su parte, en Castellón tan solo Burriana y Villarreal, además de Castellón de la Plana, tienen más de 50.000 habitantes.