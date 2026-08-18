El Gobierno abre expedientes de sanción a profesores que participaron en la huelga: las multas van de 200 a 800€

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha abierto los primeros expedientes sancionadores contra profesores que participaron en las movilizaciones desarrolladas durante la huelga educativa indefinida que se inició el pasado mes de mayo.

Desde el sindicato mayoritario de docentes, STEPV, aseguran a EL ESPAÑOL que ya tienen constancia de 13 sanciones administrativas relacionadas con las protestas previas al final de curso escolar.

Las multas, interpuestas por la Policía Nacional y tramitadas por la Delegación del Gobierno, afectan tanto a docentes como a representantes sindicales y, en conjunto, superan los 8.000 euros, tal y como ha adelantado Levante-EMV y ha podido confirmar este diario.

Las cuantías oscilan entre los 200 y 800 euros de acuerdo con la información facilitada por STEPV. La mayoría, según las mismas fuentes, han sido impuestas por "supuestas desobediencias", aunque también hay algunas por "haber cometido infracciones leves".

En concreto, de las trece multas, dos están dirigidas contra el propio sindicato de profesores y ascienden hasta los 601 euros. Según explican, la primera de ellas se les interpuso porque una de las concentraciones celebrada en la Plaza de la Virgen acabó "más tarde de la hora".

Además, la Policía también habría determinado en uno de los expedientes que trataron de acceder a la Plaza de Manises. Un extremo que desde el sindicato niegan que sucediera.

La segunda multa a STEPV se interpuso al sindicato el mismo día en el que se produjo el empujón de un policía sobre una profesora durante las concentraciones.

Sus coportavoz, Beatriu Cardona explica que las fuerzas del orden consideraron que la concentración de ese mismo domingo fue "transformada en una manifestación", hechos que también niegan.

El coordinador y portavoz del sindicato, Marc Candela, también fue multado con 200 euros, según explican por "organizar una concentración sin comunicarla previamente". No obstante, defienden que se trataba de una rueda de prensa en la que incluso estaban presentes muchos medios de comunicación.

Con todo, desde STEPV aseguran que "no van a permitir que se criminalice la huelga docente" que comenzó el pasado mes de mayo y, por ello, ya han "presentado alegaciones" con la esperanza de que "sean atendidas".

Comunicado de la Coordinadora

Ante la imposición de sanciones, la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià ha emitido un comunicado este martes para denunciar la "represión" que, presuntamente, está sufriendo el profesorado que ha participado en las movilizaciones.

Además, carga contra "los continuos ataques y las políticas impulsadas por la Conselleria de Educación y el Gobierno valenciano", si bien huelga subrayar que las multas son interpuestas por la Policía Nacional y es Delegación de Gobierno quien abre expediente sancionador a las entidades o particulares que han cometido la infracción.

"La totalidad de estas multas se sitúan en el contexto de la huelga: en concentraciones previamente convocadas o en piquetes informativos. Es decir, se trata de sanciones por haber ejercido públicamente y de manera pacífica nuestros derechos de reunión, manifestación y huelga", reza el escrito.

Con respecto a la Generalitat Valenciana, denuncian que "ha demostrado una absoluta falta de voluntad negociadora y una clara intención de dificultar gravemente el ejercicio efectivo de la huelga a través de la imposición de unos servicios mínimos abusivos".

En relación con las sanciones económicas, la Coordinadora sostiene que se "pretende amordazar y desincentivar la lucha, coaccionando al cuerpo docente a través del miedo".

"Nos sancionan por visibilizar un conflicto que no hemos creado, un ataque que está sufriendo el pueblo y del que el desprecio a la educación pública es una manifestación más", prosigue el comunicado.

"Lucha colectiva"

"Continuaremos trabajando para que ninguna persona sancionada tenga que asumir individualmente el coste de haber participado en una lucha colectiva que nos beneficia a todas. Por eso, continuaremos recaudando fondos a través de la caja de resistencia", aseguran.

Del mismo modo, recuerdan que cualquier docente sancionado por su participación en estas protestas puede contactar con la Coordinadora o con los sindicatos implicados para recibir asesoramiento jurídico.

"Antes de tomar cualquier decisión sobre el pago o la sanción, es fundamental ponerse en contacto con los servicios jurídicos correspondientes y seguir sus indicaciones", subrayan.

Finalmente, la Coordinadora sostiene que las reivindicaciones que llevaron al profesorado a las calles continúan vigentes y que las sanciones no resolverán los problemas existentes en la educación pública ni frenarán las movilizaciones.

"Una vez más, recordamos y repetimos: la revuelta educativa apenas acaba de empezar", concluye el comunicado.