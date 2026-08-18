La Generalitat establece el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios y prohíbe acceder a parques naturales

La Generalitat Valenciana ha establecido el nivel de preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunitat Valenciana desde el miércoles 19 hasta el viernes 21 de agosto, ambos inclusive, por la previsión de temperaturas extremas.

Además, ordena la restricción de acceso a zonas forestales y la prohibición de actividades "que puedan suponer incrementar el riesgo de incendios y de cualquier tipo de uso del fuego en terreno forestal", así como de circular por pistas y caminos forestales de los parques naturales de la Generalitat que figuran en la resolución.

Según detalla el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), "la dana situada al oeste de Portugal ha generado la entrada de una masa de aire cálida del norte de África que afectará a todo el litoral mediterráneo de la península". A ello "se une una situación de vientos de poniente, con rachas de 45-50 km/h, que favorecerá el aumento de las temperaturas".

Además, apunta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel rojo para el litoral de Valencia y litoral norte de Alicante ante la probabilidad de temperaturas máximas que se sitúen "por encima de los 40 grados en amplias zonas del territorio, sin descartar que se llegue puntualmente a los 44º".

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) incide en "el peligro que esta situación supone para la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular, y para todo tipo de actividades al exterior".

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan "la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos" que emita durante los próximos días el CCE, "con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

Situación "muy adversa"

El organismo estatal insiste en que tanto el miércoles como el jueves se vivirá una situación meteorológica "muy adversa". La previsión es que el miércoles y la madrugada y mañana del jueves sople viento de poniente persistente, con temperaturas máximas el miércoles que pueden alcanzar los 42-44º, apunta.

En este 2026, la autonomía ha estado en alerta rojo los días 7, 8, 15 y 23 de julio y 19 de agosto, frente a los tres días en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y los tres en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).

Para el episodio de poniente de este miércoles y jueves, la Agencia Estatal de Meteorología señala que, además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales "serán extremos, con capacidad rápida de propagación por combinación de calor, poniente persistente, humedad muy baja y extrema sequedad del suelo de la vegetación".

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos incrementará los efectivos en los parques profesionales y voluntarios, el Centro de Comunicaciones, la escala de mando y las brigadas forestales BRIFO, ha informado la Diputación de Valencia, que señala que habrá más de 300 efectivos activos.