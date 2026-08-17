El PSOE valenciano denuncia que la subida de precios de la VPO aprobada por Llorca sitúa una hipoteca a 25 años en 900€

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, María José Salvador, ha denunciado este lunes que el nuevo precio de la vivienda de protección pública fijado por el Gobierno valenciano convierte el acceso a una VPP en una operación económica "inasumible para la mayoría" de familias valencianas.

"Estamos hablando de viviendas que deberían ser asequibles y que, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años", ha señalado.

Con el nuevo módulo de 2.568 euros por metro cuadrado, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanza un precio de 231.120 euros.

Si el banco financia el 80% del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia compradora tendría que aportar los 46.224 euros restantes, además de los impuestos y gastos asociados a la adquisición, según han explicado los socialistas.

"Estamos hablando de que la cuota que tendrían que pagar las familias sería de casi 900 euros al mes durante 25 años para acceder a una vivienda que se supone que es protegida y asequible", ha asegurado Salvador, que ha reclamado al Consell que explique "cómo pretende que las familias trabajadoras puedan acceder a estas viviendas con este nivel de precios".

Además, ha advertido de que la cuota hipotecaria "no es el único esfuerzo que debe asumir quien quiera comprar una de estas viviendas". "A esos casi 900 euros mensuales hay que sumar los 46.224 euros que no financia el banco, además de los impuestos y gastos de la compra".

"Por tanto, el problema no es únicamente la cuota mensual: es también la enorme barrera de entrada que está creando el Gobierno valenciano para acceder a una vivienda protegida", ha explicado.

Para Salvador, estos datos "evidencian que el Consell está confundiendo vivienda protegida con vivienda cara". "La vivienda pública tiene que servir para facilitar el acceso a quienes no pueden acceder al mercado libre", ha subrayado.

"Si para comprar una VPP hay que asumir una hipoteca de casi 185.000 euros y pagar cerca de 900 euros cada mes durante 25 años y más de 77.600 euros de intereses, estamos ante una política que deja fuera precisamente a las personas que necesitan una vivienda asequible", ha argumentado.

A su juicio, "no tiene ningún sentido que la respuesta del Ejecutivo autonómico al problema de la vivienda sea subir el precio de la vivienda protegida hasta hacerla inasequible".

Por todo ello, ha exigido al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que retire esta subida "y vuelva a situar la vivienda protegida en el lugar que le corresponde: como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, no como una vivienda cara con una etiqueta de protección pública".

Salvador ha insistido en que aumentar el número de viviendas protegidas "no resuelve el problema si esas viviendas no pueden ser compradas por las personas a las que están destinadas".

La diputada ha criticado asimismo que el PP haya "incrementado dos veces en apenas dos años el precio de la vivienda protegida, subiendo el precio del módulo casi un 17% desde donde lo dejó el Consell del Botànic", ha defendido la diputada.

"El PP está abordando sistemáticamente la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho, está pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de los valencianos que necesitan una vivienda protegida", ha agregado.

"No reflejan la realidad"

En respuesta al PSPV, la portavoz de Vivienda del PP en Les Corts, Candela Anglés, ha reprochado a los socialistas que vuelvan a "utilizar la vivienda protegida como arma política y pretenda engañar a las familias valencianas con cálculos interesados que no reflejan la realidad de la VPP".

Anglés ha defendido que la actualización aprobada por el Consell supone "una actualización moderada y responsable que está muy por debajo del incremento real de los costes de construcción, que alcanza el 21,79% desde diciembre de 2024".

Una medida, a su juicio, "necesaria" que "cuenta además con el respaldo técnico de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV".

"Hoy los jóvenes tienen una oportunidad de comprar vivienda, cosa que con María José Salvador nunca tuvieron porque fue la consellera de las cero viviendas sociales", ha replicado.

"Si no se actualiza el módulo conforme a los costes reales, lo que ocurre es precisamente lo que ya vivimos con el Botànic: se paraliza la construcción de vivienda protegida", ha añadido la parlamentaria del PP.

La portavoz popular ha incidido en que durante "prácticamente una década el anterior gobierno mantuvo congelado el módulo, mientras los costes de construcción continuaban aumentando".

"El resultado de aquella política fue una auténtica parálisis de la vivienda protegida entre 2013 y 2023. El propio Botànic tuvo que aprobar, a escasos días de las elecciones de 2023, una subida que llegó hasta el 81,40% en determinados municipios porque había dejado acumular durante años un desfase que después fue imposible corregir de forma gradual".

Asimismo, Anglés ha sostenido que los datos de actividad de la vivienda protegida "demuestran exactamente lo contrario de lo que afirma el PSPV" y ha puntualizado que las solicitudes de calificación provisional "han pasado de 534 en diciembre de 2024 a 1.099 en el conjunto de 2025 y a 1.588 durante el primer semestre de 2026, una cifra que ya supera en 489 solicitudes todas las registradas durante 2025".