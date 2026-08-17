Llorca destaca el impacto directo de más de 40M€ por la "actividad continuada" de Disney en la Comunitat

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el "impacto directo de más de 40 millones de euros" de la "actividad continuada" de Disney en 2026 en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, también ha defendido la subvención de cinco millones de euros concedida por el Gobierno valenciano a la compañía para el rodaje de 'Enredados' en la región al constituir un proyecto de "importancia estratégica" para la misma.

A través de un comunicado, el jefe del Consell ha puesto en valor la "actividad continuada" de producción de Disney en la Comunitat Valenciana, de la que es ejemplo la película de 'Enredados'.

Su rodaje principal comenzó el 29 de junio en España. El centro de producción está ubicado en Ciudad de la Luz (Alicante) y está previsto que el rodaje finalice en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre de la producción en el complejo de estudios de Alicante continuarán hasta noviembre.

La película, dirigida por Michael Gracey ('El gran showman') y producida por Kristin Burr para Burr! Productions ('Cruella'), con Lucy Kitada ('Project Hail Mary') como productora ejecutiva, será estrenada en cines por Disney el 31 de marzo de 2028.

Está protagonizada por Teagan Croft ('Titanes') como Rapunzel, Milo Manheim (de la franquicia 'Zombies') como Flynn Rider, Kathryn Hahn ('The Studio') como Madre Gothel y Diego Luna ('Andor') como un nuevo personaje, Hawthorne. A ellos se unen Caitríona Balfe ('Outlander', 'Belfast') como la Reina Ariana, Elliot Cowan ('The Crown') como el Rey Frederic, y Patrick y Hugo McPherson ('Pear') como los gemelos Stabbington.

Ciudad de la Luz

La producción ha mantenido su base en Ciudad de la Luz desde febrero. La preproducción se llevó a cabo íntegramente en la Comunitat Valenciana entre febrero y junio e incluyó la búsqueda de localizaciones, el casting, la construcción de decorados y los ensayos, han apuntado desde la Generalitat.

El rodaje principal se lleva a cabo por toda España, incluyendo la Comunitat, el País Vasco y Cataluña. Comenzó el 29 de junio con un periodo inicial de tres semanas en la región, que incluyó trabajos en Ciudad de la Luz y en el Colegio Diocesano Santo Domingo en Orihuela (Alicante).

Tras rodar en otros puntos de España, está previsto que la producción regrese a Ciudad de la Luz en septiembre y continúe filmando hasta octubre.

En total, se prevé que la producción pase aproximadamente siete semanas rodando en la Comunitat Valenciana repartidas en múltiples fases. El rodaje principal está programado para finalizar en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre en Ciudad de la Luz continuarán hasta noviembre.

"Importancia estratégica"

A la espera de una evaluación "más precisa" del impacto económico global del proyecto a final de año, Llorca ha señalado que el impacto proyectado de la producción "respalda la consideración como un proyecto de importancia estratégica para la Comunitat Valenciana".

"La presencia de Disney en la Comunitat Valenciana representa casi un año entero de trabajo, con un nivel de actividad y de personal que convierte a Ciudad de la Luz en el centro neurálgico de esta producción internacional y en un referente global para la producción audiovisual", ha señalado.

El president también ha reafirmado "el compromiso de la Generalitat con el sector audiovisual y con posicionar a la Comunitat como un destino internacional para la producción cinematográfica".

"Los proyectos de esta envergadura requieren una presencia prolongada y una infraestructura hecha a medida capaz de dar soporte a exigentes producciones profesionales durante muchos meses", ha asegurado.