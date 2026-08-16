La Generalitat Valenciana reparte 16M€ para climatizar aulas este curso: esto es lo que ha recibido cada colegio

Con el telón de una huelga educativa indefinida que duró cinco semanas y bajo la amenaza de que vuelva a reactivarse en septiembre, el pasado mes de julio la Generalitat Valenciana repartió 16 millones de euros entre 1.616 colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana.

Unos fondos que los centros podrán utilizar para climatizar las aulas y evitar así que los termómetros vuelvan a dispararse por encima de los 35º en muchos casos. No en vano, esta es una de las principales problemáticas a las que se han enfrentado durante años los centros, lo que ha dificultado el día a día de docentes y alumnos.

La partida se ha distribuido de forma variable. Las dotaciones oscilan entre los 5.000 y 25.000 euros por centro, en función del número de líneas y necesidades de actuaciones, y con él se podrán adquirir o instalar equipos portátiles de aire acondicionado, así como realizar pequeñas intervenciones necesarias para garantizar un funcionamiento seguro.

Pero, ¿cuánto ha recibido cada colegio? En total, en la provincia de Valencia el Consell ha repartido 7,2 millones de euros entre todos los centros.

Entre los centros que han recibido el mayor montante, 25.000 euros, se encuentran el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Enric Valor de Picanya, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES La Marxadella de Torrent o el IES Jaume I de Ontinyent.

También los colegios de Educación Infantil y Primaria como el CEIP Cervantes, CEIP Pare Català o el CEIP Pablo Neruda, todos ellos en Valencia capital.

Del mismo modo, han obtenido la cuantía máxima el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, el CIPFP Misericordia, el Conservatori Professional de Música número 2 y la Escola Oficial d'Idiomes Valencia-Saïdia, entre otros.

En la otra orilla, decenas de centros recibirán la cuantía mínima de 5.000 euros. Entre ellos figuran colegios como el CEIP 9 d'Octubre de Senyera, el CEIP Albaït de Bolbaite, el CEIP Alborxí de Alginet, el CEIP Alfadali de Oliva, el CEIP Blasco Ibáñez de Massalavés o el CEIP Antonio Ferrandis de Paterna.

El reparto muestra así una horquilla de 20.000 euros entre los centros que menos y más fondos reciben, aunque la mayor parte de las ayudas se sitúan en cantidades intermedias.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

En Castellón, por su parte, la Generalitat Valenciana ha repartido 2,2 millones de euros en toda la provincia.

Entre los centros que reciben la cantidad máxima de 25.000 euros se encuentran el IES José Vilaplana de Vinaròs, el IES Francesc Tàrrega de Vila-real, el IES Gilabert de Centelles de Nules y el IES Llombai de Borriana.

Asimismo, también varios la Escola Oficial d'Idiomes, el IES Matilde Salvador, el IES Politècnic, el Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega, el IES El Caminàs o el IES Francesc Ribalta, todos en Castelló de la Plana.

Por el contrario, entre los centros que reciben la cuantía más baja figuran el CEIP Alcalde Fabregat de Benassal, el CEIP Ausiàs March de la Vall d'Uixó, el CEIP Blasco Ibáñez, también en la Vall d'Uixó, o el CEIP Censal de Castelló de la Plana, entre otros.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

Por último, en Alicante, la cuantía total repartida es de 6,3 millones de euros entre colegios de Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Deportivas, centros de Educación Especial (CEE), centros de Formación de Personas Adultas (FPA) y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Entre los que reciben las cantidades más elevadas aparecen numerosos institutos, centros de FP y EOI. En Elche, por ejemplo, el IES Nit de l'Alba, el IES Tirant lo Blanc, el IES Sixto Marco, el CIPFP La Torreta, el IES Montserrat Roig, la Escola Oficial d'Idiomes d'Elx o el IES Severo Ochoa ingresaron 25.000 euros cada uno.

En Alicante capital también son varios los centros que alcanzan el máximo, entre ellos el IES Bahía de Babel, el IES Mare Nostrum, el IES Figueras Pacheco, el IES Antonio José Cavanilles, el CIPFP Leonardo da Vinci, la Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant, el IES Doctor Balmis o el IES Gran Vía.

En el extremo contrario, numerosos colegios e instalaciones educativas reciben los 5.000 euros de la ayuda mínima, especialmente centros pequeños, escuelas infantiles, centros de Formación de Personas Adultas y algunos colegios de localidades de menor tamaño. El listado incluye, entre otros, el CEIP Santa Teresa, el CEIP Joaquín María López, el CEIP Cristóbal Colón o el CEIP Alberto Sols.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

Plan EduClima

Según las instrucciones que remitió la Conselleria de Educación, las actuaciones deberán ejecutarse antes de octubre de 2026, si bien el plazo podrá ampliarse hasta marzo del año que viene en aquellos casos que requieran adaptar su instalación eléctrica.

Además, la orden obliga a priorizar las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

La solución, eso sí, será transitoria hasta que se ejecute el Plan EduClima impulsado por el Gobierno valenciano. Un programa que prevé una inversión de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029 para climatizar la totalidad de las aulas de los centros públicos mediante soluciones permanentes.

Para el ejercicio actual se han consignado 32 millones de euros y la planificación del Consell es que esta partida sea plurianual. Por lo que en 2027, 2028 y 2029 la inversión será de 36 millones cada año para llevar a cabo este proyecto.

A esta iniciativa se sumará el Plan RECOLE, que movilizará 40 millones de euros para la renovación y mejora de los centros educativos públicos, con una primera dotación de 10 millones de euros este mismo año destinada a reforzar la capacidad de actuación de los ayuntamientos.

La intención sería que los consistorios pudieran solicitar subvenciones para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera de los colegios de sus municipios.

El Plan EduClima y el Plan RECOLE forman parte de una estrategia mucho más amplia, con una inversión de 3.338 millones de euros para construir, renovar y modernizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana.