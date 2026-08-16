La Generalitat incrementa hasta los 23,5 millones las ayudas a ayuntamientos para contratar a personas desempleadas

La Generalitat ha ampliado en 4.136.000 euros la dotación presupuestaria inicialmente prevista destinada a la convocatoria del programa EMERGE 2026, hasta alcanzar un importe global de 23.559.000 euros.

Este programa permitirá a las entidades locales de la Comunitat Valenciana participantes contratar, gracias a la subvención, más de 1.500 personas desempleadas para realizar trabajos de prevención de incendios forestales, mantenimiento de áreas forestales y conservación del entorno natural a partir, previsiblemente, del próximo mes de octubre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha explicado al respecto que "se va a poder ampliar también el número de entidades beneficiarias que optan a esta convocatoria, incrementando así en un 24 % el número de municipios que en los últimos años podían acceder a estas ayudas, al pasar de 288 en 2025 hasta las cerca de 357 entidades de este año".

Así, ha subrayado que estas ayudas "permiten crear empleo de calidad para las personas desempleadas y, al mismo tiempo, reforzar la protección de nuestros montes y la prevención de incendios forestales, una prioridad para este Consell".

Asimismo, ha subrayado que las políticas activas de empleo "deben tener un impacto directo tanto en las personas como en el territorio". Y, en el caso de EMERGE, "se consigue mejorar la empleabilidad de quienes buscan trabajo, se refuerza la colaboración con los ayuntamientos y contribuye a hacer nuestros municipios más seguros y resilientes frente al riesgo de incendios", ha señalado la vicepresidenta.

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado la importancia de aplicar criterios basados en la prevención de incendios forestales para otorgar estas ayudas.

"El esfuerzo conjunto de diferentes departamentos nos permite aumentar el desembolso inicial y aplicar nuevos criterios para extender los trabajos", ha remarcado.

Entre ellos ha resaltado el fondo estratégico municipal que permite la creación y conservación de áreas cortafuegos, la adecuación y mejora de pistas forestales para facilitar el acceso de los medios de extinción, la construcción y rehabilitación de puntos de agua estratégicos y la realización de trabajos preventivos como cortas, podas y desbroces.

Más municipios

La principal novedad de esta convocatoria es la modificación de los criterios de selección de las entidades beneficiarias, lo que ha permitido ampliar el número de municipios que pueden acceder a estas ayudas, sumando a los territorios históricamente beneficiarios, nuevos espacios que cumplen los nuevos requisitos.

En concreto, podrán beneficiarse los municipios que dispongan de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado y en vigor y que cuenten con una superficie forestal igual o superior a las 1.500 hectáreas o, en el caso de municipios con entre 25 y 1.500 hectáreas de superficie forestal, que además se encuentren en riesgo de despoblamiento.

Además, todas las poblaciones que cumplen estos requisitos se suman a aquellas que ya fueron beneficiarios en el pasado ejercicio, "con el propósito de garantizar la continuidad de las actuaciones subvencionables y asegurar la eficacia del programa y la consolidación de los trabajos ejecutados hasta el momento", ha indicado Camarero.

Con la dotación prevista para este ejercicio se garantiza financiación para un mayor número de ayuntamientos que la convocatoria anterior, con una subvención de 66.000 euros por entidad, que permite financiar, al menos, cuatro contrataciones. Así, en la convocatoria de 2025 resultaron beneficiarios 266 ayuntamientos, que contrataron a 1.374 personas desempleadas.

Labora

Las personas trabajadoras serán seleccionadas por Labora entre quienes figuren inscritas como demandantes de empleo en los Espais Labora y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. Posteriormente, las entidades locales formalizarán las contrataciones siguiendo el orden de prelación facilitado por el servicio público de empleo.

Los contratos tendrán una duración mínima de seis meses y las ayudas financiarán los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas contratadas.

Las entidades locales dispondrán hasta el próximo 11 de septiembre para presentar sus solicitudes por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat, mediante el procedimiento habilitado por Labora, y se prevé que la incorporación del personal sea a partir del mes de octubre.