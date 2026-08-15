La Generalitat Valenciana aprueba el plan estratégico y el programa de gobierno del dato 2026-2027

La Conselleria de Hacienda, a través de la dirección general de Simplificación Administrativa, ha aprobado el plan estratégico y el programa de gobierno del dato 2026-2027.

Una actuación con la que la Administración valenciana busca avanzar "hacia una administración más inteligente, eficiente y orientada a la toma de decisiones basada en evidencia".

Estos dos documentos, que se pueden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), constituyen instrumentos de despliegue e implantación del gobierno del dato en toda la administración autonómica y su sector público instrumental.

Con esta iniciativa, la Generalitat da un nuevo paso en su proceso de modernización administrativa al situar el dato como "uno de los principales activos estratégicos para mejorar la prestación de los servicios públicos, simplificar la gestión administrativa y reforzar la toma de decisiones basada en evidencia".

"No es gestionar más datos, sino gestionar mejor la administración. Cuando los datos son de calidad, interoperables y están bien gobernados, la ciudadanía recibe mejores servicios, las empresas encuentran una Administración más ágil y los empleados públicos disponen de mejores herramientas para tomar decisiones y generar valor público", afirma el director general de Simplificación, Fran Ortega.

El plan desarrolla el modelo de gobierno del dato previsto en la ley de simplificación administrativa y en el decreto de simplificación administrativa y transformación Digital.

En concreto, establece los objetivos, prioridades y actuaciones que guiarán su implantación durante los próximos dos años. Además, el programa del ejercicio 2026-2027 contempla actuaciones concretas para implantar un modelo corporativo de gobernanza.

Ambos documentos configuran una estrategia que persigue que la información deje de permanecer aislada en aplicaciones o departamentos para convertirse en un recurso compartido "capaz de generar valor para toda la organización".

Según la Generalitat, esta nueva forma de gestionar los datos permitirá mejorar la coordinación entre consellerias, reforzar la evaluación de las políticas públicas, reducir duplicidades, facilitar la reutilización segura de la información y seguir avanzando para que la ciudadanía y las empresas solo proporcionen su información una única vez a la administración pública.

Según han transmitido, también permitirá el desarrollo de soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial.