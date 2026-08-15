Ya ha entrado en vigor: los trabajadores tienen derecho a un descanso de 1 día y medio ininterrumpido a la semana

Todos los trabajadores desean que llegue el fin de semana para poder descansar. Un tiempo de reposo amparado en el Estatuto de los Trabajadores, ya que reconoce un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, equivalente a 36 horas seguidas.

Según la propia normativa, este descanso ininterrumpido es de obligado cumplimiento, no depende de acuerdos internos ni puede renunciarse a cambio de compensación económica.

Así lo reconoce el artículo 37.1 del Estatuto, en el cual se establece que los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido.

Como regla general, este descanso comprenderá la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.

La ley fija un mínimo de 36 horas consecutivas, mientras que los menores de edad cuentan con una protección reforzada: dos días completos ininterrumpidos, sin posibilidad de acumulación.

Además, el descanso semanal es independiente del descanso diario de 12 horas entre jornadas, que también debe respetarse. La normativa permite acumular el descanso semanal durante un periodo máximo de 14 días.

Esto significa que un trabajador adulto podría llegar a prestar servicios hasta 11 días consecutivos, siempre que posteriormente disfrute de tres días seguidos de descanso, equivalentes a los descansos acumulados de dos semanas.

Esta flexibilidad facilita la organización en sectores con actividad continuada, como hostelería, comercio o sanidad, pero exige llevar un control riguroso para no vulnerar los mínimos legales.

El descanso tiene que ser ininterrumpido: un día libre encajado entre jornadas no cumple el requisito si no alcanza las 36 horas seguidas.

El derecho al descanso semanal es irrenunciable. Un trabajador no puede aceptar trabajar durante su descanso mínimo legal a cambio de dinero si ello supone perder las 36 horas seguidas.

En caso de que por circunstancias excepcionales tenga que prestar servicios durante ese periodo, deberá recibir el descanso equivalente que le corresponda, además de la retribución prevista.

Trabajar en festivo o en día reservado al descanso no puede compensarse como jornada ordinaria, es decir, la empresa debe elegir entre ofrecer un día libre posterior o un plus salarial específico