Vox presiona a Llorca con los menores migrantes de Ceuta: harán "todo lo posible" para que no lleguen a la Comunitat

Vox decidió este jueves elevar la presión sobre el Consell de Juanfran Pérez Llorca con motivo del futuro reparto entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta. Un asunto en el que el PP y la formación de Santiago Abascal no han ido, por el momento, de la mano.

Mientras los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón, todos de Vox, decidieron dar plantón al Gobierno y no acudir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este 13 de agosto, el Ejecutivo valenciano sí decidió acudir a la cita.

Un telón de fondo que sirvió para que el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, advirtiera a Llorca que su formación hará "todo lo posible" para impedir que la Comunitat acoja más menores.

A su juicio, la autonomía "no estaría obligada a asumir más menores" teniendo en cuenta que actualmente "ya ha superado ampliamente el límite que le corresponde". Por lo que no estaría incumpliendo la ley si se niega a acoger.

Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Servicios Sociales e Infancia, en estos momentos la Comunitat Valenciana ha superado los 600 menores migrantes acogidos en centros públicos, una cifra récord para la autonomía. Las instalaciones se encuentran, además, al 160% de su capacidad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska actualizó este jueves los datos y cifró en 1.898 los que a día de hoy permanecen en territorio español tras la llegada masiva registrada a finales de julio.

Esto significa que si se aplicara el reparto proporcional habitual y la Comunitat recibiera alrededor del 10%, le correspondería acoger a unos 189 adicionales, aunque la distribución definitiva todavía está pendiente de concretarse.

En cualquier caso y con independencia de cuántos acaben correspondiéndole a la Comunitat, Llanos ya avanzó que Vox exigirá a la administración autonómica que revise cada caso individualmente, "uno por uno", compruebe la edad de los menores antes de proceder a su traslado e impugnará todos los expedientes "mal hechos".

El objetivo es claro: tratar de frenar o al menos dificultar esa llegada. Todo ello, a pesar de que su capacidad para hacerlo en la Comunitat se ve limitada respecto a las comunidades autónomas donde sí gobierna.

Y es que, a pesar de que es un socio parlamentario preferente para el PP, conviene recordar que acaban de validar los presupuestos autonómicos de 2026, con los que Pérez Llorca tiene ya encarrilada la legislatura y por tanto la fuerza de negociación de los de Abascal es menor que hace unos meses.

Aun así, la advertencia adquiere una especial relevancia en el actual escenario político. El apoyo de Vox continúa siendo determinante para sacar adelante buena parte de las iniciativas del Consell, así como para determinar junto al PP qué se debate y qué no en Les Corts.

Para muestra, el voto de Vox fue clave en la Junta de Portavoces de este jueves para evitar que el propio Llorca tenga que comparecer en la Diputación Permanente que se ha convocado para el próximo viernes para hablar de los incendios de Vall d'Uixó y Tírig.

También se posicionaron del lado de los populares para frenar la petición de Compromís, que exigía llamar a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para tratar la crisis humanitaria de Ceuta en la citada sesión.

Apoyo parlamentario

Pese a estos apoyos puntuales, Llanos fue inequívoco en sus declaraciones: "Le hemos dado el apoyo, confiamos en el Consell. Pero si falla, lo verán en las votaciones parlamentarias. Queremos que se cumpla la ley, y si estamos por encima del umbral, cumplir la ley es que no hay que acoger ni uno más".

Un aviso a navegantes que sitúa al president de la Generalitat ante un nuevo choque político de calado con su socio parlamentario preferente en el tramo final del mandato.

El calendario, de hecho, añade cierta presión, dado que las próximas elecciones autonómicas están previstas para 2027. Por lo que queda menos de un año para que las dos formaciones vuelvan a medirse ante sus respectivos electorados.