Varias personas intentan acceder a zonas restringidas como l'Albufera para ver el eclipse pese a la prohibición

El conseller de Emergencias del Gobierno valenciano, Juan Carlos Valderrama, ha informado este miércoles que el dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse solar total ya ha registrado sus primeras incidencias en la Comunitat Valenciana.

Varias personas han intentado acceder durante la mañana de este miércoles a zonas naturales cuyo acceso está restringido con motivo del fenómeno astronómico y del elevado riesgo de incendios forestales.

Según ha detallado, se han detectado intentos de acceso en el entorno de la base militar de El Toro y en l’Albufera, donde han tenido que intervenir efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que a primera hora de la mañana ya cortaban el acceso a estos entornos.

Del mismo modo, Valderrama ha relatado que "alguna caravana" ha tratado de subir a La Salzadella por pistas de Sant Josep. Sobre este último caso, ha recordado que en la zona hubo recientemente un incendio por un rayo. "No puede ser que la gente intente acceder a las zonas donde ha habido incendios forestales", ha recalcado.

El conseller ha hecho hincapié en que las personas que intenten acceder a estos espacios serán desalojadas: "Eso va a ser muy estricto. Tenemos que garantizar la seguridad".

Además, ha explicado que se ha recomendado a los ayuntamientos que cierren los paisajes protegidos y que tanto Delegación de Gobierno como la Generalitat han contactado con los alcaldes para que hagan una máxima difusión de las recomendaciones de seguridad y para que protejan todas las zonas donde se pueda producir un incendio forestal.

La Generalitat mantiene durante toda la jornada el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales, una situación que implica el cierre de los parques naturales y la prohibición de transitar por senderos y campo a través.

Las restricciones, así, se han reforzado precisamente ante la previsión de una gran afluencia de personas que buscan lugares desde los que contemplar el eclipse.

En el caso de l’Albufera, el Ayuntamiento de Valencia mantiene restringido el acceso al parque natural y a la Devesa. Además, la carretera CV-500, conocida como carretera de El Saler, permanecerá cerrada al tráfico desde las 18.00 horas, salvo para residentes acreditados y vehículos autorizados y de emergencia.

Respecto a la situación meteorológica, el responsable de Emergencias del Consell ha señalado que hay riesgo extremo de incendios y posibilidad de que caigan tormentas con algún rayo tanto en la zona norte de Castellón como en la zona limítrofe entre Alicante y Valencia.

"Tenemos que estar atentos y evitar que la gente deambule por masas forestales", ha insistido.

La medida pretende evitar aglomeraciones en un espacio especialmente sensible y garantizar que los servicios de emergencia puedan actuar con rapidez en caso de que se produzca cualquier incidencia. El consistorio ha advertido además de que el acceso a la zona estará sometido a controles policiales durante la tarde.