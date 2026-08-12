Normalidad en la Playa de La Malvarrosa horas antes del eclipse: "Es algo histórico, pero lo veré en mi casa"

En la Playa de La Malvarrosa, uno de los puntos oficiales para ver el eclipse en Valencia, se respira calma y normalidad horas antes de la oscuridad.

Desde primera hora de la mañana, como es habitual, centenares de vecinos u turistas se han acercado a disfrutar de la playa y el mar. Sin embargo, pocos de ellos esperan quedarse hasta las 20:30 horas, cuando tenga lugar el eclipse.

"No nos quedaremos, habrá mucha gente y será difícil hasta encontrar sitio para verlo bien", explica Pablo junto a su mujer Carla, quienes bajan todos los días temprano para situarse en primera línea pero que esta tarde optarán por ver el fenómeno desde su televisor.

"Es algo histórico, pero lo veré en mi casa", asegura Daniel, quien, aunque tiene "tiempo para venir" y vive "cerca de la playa", prefiere verlo en su domicilio.

Durante toda la mañana el Paseo Marítimo ha mantenido la afluencia habitual, como así lo recalcan los propios visitantes. "No hay más gente que de costumbre, supongo que llegará más por la tarde", destacan.

El único punto que presenta diferencias con respecto a un día normal de playa se ubica en el centro de la zona señalada como punto para apreciar el eclipse.

En este espacio, la Policía Local de Valencia ha desplegado un puesto de mando y se han desplegado vallas para cerrar la zona donde se encontrará el dispositivo policial más amplio. Además, se ha levantado un pequeño puesto para bebidas y refrescos del que podrán disfrutar los que acudan a esa zona.

Puesto de bebidas para el eclipse. EE

Los propios agentes estiman que las personas acudan a partir de las 16:00 horas, cuando comiencen a cerrarse los accesos a la zona, o a partir de las 18:00 horas, cuando comience a bajar la intensidad del calor.

Sin embargo, tal y como han informado desde Emergencias a lo largo de la semana, se espera una gran afluencia de gente en este espacio al ser altamente turístico en verano y uno de los nueve puntos oficiales de la Generalitat Valenciana para ver el fenómeno de este 12 de agosto.

Es por ello que este mismo miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido a la ciudadanía "precaución, mucha previsión" y que se desplace "con la antelación suficiente", ya que en algunos puntos como la costa es previsible que se produzca un "colapso" en las carreteras.

"Normalidad" en restaurantes

En cuanto a la hostelería, los restaurantes del Paseo de La Malvarrosa desarrollan su jornada con la afluencia habitual y no esperan una mayor afluencia de personas con respecto a otras jornadas veraniegas. "Hoy es un día normal, como otro de verano", sostienen.

De hecho, en el restaurante 'Destino 56', en pleno Paseo, no tienen programada ninguna reserva para esta noche. "Es verdad que trabajamos con y sin reservas, pero la única que tenemos es para las 15:00 horas", explican.

Sin embargo, pese a que a mediodía la afluencia esperada es similar a la de otras jornadas, esperan un mayor movimiento de personas hacia la noche. De todos modos advierten que muchas personas tienen previsto traer su propia cena y montar 'picnic' en la playa o en el Paseo.