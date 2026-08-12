La mejor ubicación de Castellón para ver el eclipse: un castillo del siglo X, de origen árabe y a 284m sobre el nivel del mar

El eclipse de este miércoles es uno de los acontecimientos del siglo. Alrededor de toda España, son muchos los lugares que podrán disfrutar de una visión privilegiada, siendo la Comunitat Valenciana uno de ellos.

En concreto, la provincia de Castellón será uno de los lugares donde mejor visibilidad habrá durante la tarde de este miércoles. La localidad de Onda es uno de los nueve enclaves oficiales que la Generalitat Valenciana ha designado para vislumbrar el fenómeno.

El Castillo de las 300 Torres de la localidad es uno de los enclaves más destacados del municipio y ha sido elegido como punto privilegiado para contemplar el eclipse, gracias a su ubicación elevada y sus amplias vistas.

El acceso al castillo será gratuito y se organizará mediante entradas reservadas previamente, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar una experiencia ordenada.

El castillo fue construido por los musulmanes en el siglo X y se encuentra situado a 284 metros sobre el nivel del mar.

La propuesta permitirá combinar la observación del eclipse con el patrimonio histórico de Onda, en un escenario especialmente preparado para recibir visitantes durante esta cita astronómica.

El municipio también ha organizado actividades divulgativas relacionadas con el fenómeno, incluyendo recomendaciones para observarlo correctamente y disponer de gafas homologadas durante las distintas fases.

En Onda, el castillo se ubica en la calle Jaén, s/n y dispone de un aforo de 1.000 personas, con aparcamiento, adaptación para movilidad reducida, posibilidad de pernoctar, avituallamiento, baños e iluminación, al igual que en Peñíscola, donde unas 5.000 personas podrán ver el eclipse desde el Parking Disuasorio del municipio.

Lugares habilitados

Sin embargo, no será el único enclave habilitado para ello, ya que hay otros ocho habilitados para ver el fenómeno.

Valencia, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos (Valencia) y Castelló de la Plana, Peñíscola y Benassal (Castellón), junto con Onda son los nueve puntos oficiales de observación del eclipse solar de este miércoles en la Comunitat Valenciana, con capacidades que van desde las 600 hasta las 60.000 personas.

En Castellón, la totalidad del eclipse alcanzará una duración de hasta 1 minuto y 35 segundos, según el portal oficial Eclipses CV habilitado por la Generalitat, y sus playas serán la opción con mayor capacidad de toda la red oficial, desde el Planetario hasta el río.

Este emplazamiento urbano tiene un aforo previsto de hasta 60.000 personas y dispone de aparcamiento, adaptación para movilidad reducida, posibilidad de pernocta, avituallamiento, baños e iluminación.

Por otra parte, en Benassal el punto oficial estará situado en la ermita de Sant Cristòfol, en la C-100, Camí de les Serrades; se trata de un emplazamiento rural con capacidad para 1.000 personas, aunque no dispone de aparcamiento ni está adaptado para personas con movilidad reducida.

Malvarrosa y Cabanyal

Las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal, en una franja litoral de unos 850 metros, será el punto oficial de observación del eclipse solar del 12 de agosto desde la ciudad de València y allí podrían congregarse unas 10.000 personas entre vecinos y visitantes.

Entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3 se ha fijado esa franja, si bien no se descartan concentraciones espontáneas en otros puntos con visibilidad de la capital debido a las características del eclipse y el bajo ángulo del sol.