El eclipse total más internacional deslumbra al mundo en Valencia: "Todo ha valido la pena por este minuto"

Un minuto histórico e "inolvidable". El eclipse solar total deslumbró este miércoles 12 de agosto Valenica y ya es un acontecimiento que quedará marcado en los libros de historia.

En la capital del Turia, la Playa de La Malvarrosa fue uno de los lugares más concurridos. No en vano, era uno de los nueve puntos de observación y en él se esperaban alrededor de 10.000 asistentes. Y las expectativas se quedaron cortas: miles de personas de todos los rincones del mundo se congregaron allí para ser testigos de la efeméride.

Desde primera hora de la tarde, con el cierre de los accesos a la zona, decenas de personas llegaban cargados de sillas, toallas y neveras dispuestos a coger el mejor sitio y no perderse un espectáculo que no se producía desde hace más de un siglo. La cifra pronto se multiplicó hasta cubrir buena parte de todo el Paseo Marítimo.

Una imagen que contrastaba especialmente con la calma que se respiraba durante esa misma mañana, cuando algunos hosteleros admitían no tener ninguna reserva para el servicio de cenas y otros vecinos de la ciudad aseguraban que seguirían el evento desde casa.

Con la llegada de la tarde el escenario cambió. De los abarrotados autobuses bajaban asistentes de Italia, Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos, entre muchos otros países de todo el globo.

"Cuando vimos que el eclipse pasaba por España no nos lo pensamos, sabíamos que teníamos que venir a Valencia", asegura Jake, quien ha acudido a Valencia acompañado de toda su familia y que luce con orgullo la camiseta de su equipo preferido, su hometown team: el Leeds United.

Varias personas miran el eclipse en la Playa de la Malvarrosa. Luis Villanueva

A su alrededor, al igual que en toda la playa, la expectación crecía conforme el momento del eclipse total se acercaba. Tras unos amagos de oscuridad y unos tímidos aplausos, Valencia se hizo de noche en pleno día, causando el júbilo entre los espectadores.

En el momento en el que, por fin, la luna cubría el sol, el calor del verano dio paso a una momentánea caída de la temperatura y una gran ovación silenció el aliento de asombro que se había hecho unánime con el último rayo de luz.

"Todo ha valido la pena por este minuto", asegura Martina, quien ha venido desde Bérgamo solo para vivir este acontecimiento junto a sus amigas de la universidad.

Vista del eclipse desde el aeropuerto de Manises. Manu Bruque / EFE

Tras ese momento, muchos decidieron continuar la noche en sus mesas de picnic improvisadas y celebrar la ocasión con un baño en el Mediterráneo, mientras otros abandonaron el lugar pensando en la complicada logística que les esperaba hasta llegar a casa, pero también con la mente puesta en el próximo eclipse.

Un eclipse a la altura

Desde hace semanas la expectación por el fenómeno era muy elevada. Desde las instituciones, al igual que en otros puntos del país, se constituyó una comisión de seguimiento para coordinar todos los preparativos que merecía el evento. El más importante, el dispositivo de seguridad que debía garantizar que nada estropeara el eclipse.

En el caso de la Comunitat Valenciana, ya este lunes se celebró la primera reunión preparatoria del Cecopi que se constituiría específicamente para la ocasión. La segunda cita llegó el martes.

Tras ella, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, máximo encargado del operativo al activarse el nivel 2 de Emergencias, advirtió que se esperaba una jornada complicada por los numerosos atascos que se podrían producir en algunas zonas.

Eclipse visto desde Valencia. Jorge Gil / EP

Por ello, desde la Generalitat recomendaban a la población llevar provisiones en los vehículos y ya quedó preparado el dispositivo de seguridad para afrontar el día D. El operativo movilizaría más de 15.000 efectivos: 8.000 sanitarios, 5.000 policías y alrededor de 2.000 bomberos.

Un despliegue al que se sumarían 29 medios aéreos y hasta 40 drones con el objetivo de garantizar la seguridad ante la previsión de miles de desplazamientos y, al mismo tiempo, hacer frente al elevado riesgo de incendios forestales apenas unas horas después de haber logrado controlar el del Tírig.

El grueso del dispositivo, coordinado entre la Generalitat y el Gobierno central a través de la Delegación del Gobierno, estaría sobre el terreno: más de 5.000 agentes de las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil se distribuirían por distintos puntos de la autonomía, con especial atención a las carreteras donde se pudieran registrar mayor concentración de personas.

La movilidad era uno de los principales retos de la jornada. Además, se contaría con la participación de voluntarios de Protección Civil, llamados a colaborar especialmente en el control de accesos a espacios naturales cerrados.

La vigilancia cobraba una especial relevancia por las condiciones meteorológicas previstas, pues la Comunitat afrontaría el día del eclipse con un riesgo extremo de incendios forestales (nivel 3). Por ello, el Gobierno autonómico decretó el cierre de todos los parques y prohibió las acampadas por libre durante 48 horas.

Había que tenerlo todo bajo control. Y, tras dos días de reuniones y preparativos, este miércoles llegó el día. La jornada comenzó tranquila en la Playa de la Malvarrosa y otros puntos de la provincia. Pero a media mañana comenzaron a producirse las primeras incidencias.

Eclipse desde el embarcadero de l'Albufera. Ayuntamiento de Valencia

Varias personas intentaron acceder a zonas naturales cuyo acceso está restringido con motivo del fenómeno astronómico y del elevado riesgo de incendios forestales.

Según detalló el conseller, habría tenido lugar en el entorno de la base militar de El Toro y en l’Albufera, donde tuvieron que intervenir efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. También "alguna caravana" trató de subir a La Salzadella por pistas de Sant Josep, una zona en la que hubo recientemente un incendio por un rayo.

Los altercados continuaron también por la tarde, donde se denunció a un hombre por el uso de una motosierra en la Sierra de Irta y hubo que desalojar a 50 personas en Alcalà de Xivert que intentaban acceder con sus vehículos a la ermita para divisar el eclipse desde este emplazamiento.

Con todo, el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron controlar todos los accesos y garantizar que la jornada se desarrollara con normalidad y redirigir a los curiosos a los puntos habilitados para ver el eclipse. Y la escena ya forma parte del recuerdo que muchos no olvidarán.