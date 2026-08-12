La Comunitat Valenciana se blinda ante el eclipse: 8.000 sanitarios, 5.000 policías y 2.000 bomberos, en activo

La Comunitat Valenciana ya tiene listo el dispositivo de seguridad para afrontar este miércoles, 12 de agosto, el eclipse solar total. Un fenómeno que no se produce desde hace más de un siglo.

El operativo, que desgranó este martes el conseller de Emergencias del Gobierno valenciano, Juan Carlos Valderrama, en la reunión preparatoria del Cecopi que se constituirá específicamente para esta efeméride, movilizará a más de 15.000 efectivos: 8.000 sanitarios, 5.000 policías y alrededor de 2.000 bomberos.

Un despliegue al que se sumarán 29 medios aéreos y hasta 40 drones con el objetivo de garantizar la seguridad ante la previsión de miles de desplazamientos y, al mismo tiempo, hacer frente al elevado riesgo de incendios forestales apenas unas horas después de haber logrado controlar el del Tírig que ha afectado a 754 hectáreas.

El grueso del dispositivo, coordinado entre la Generalitat y el Gobierno central a través de la Delegación del Gobierno, estará sobre el terreno.

En total, más de 5.000 agentes de las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil se distribuirán por distintos puntos de la autonomía, con especial atención a las carreteras y zonas que puedan registrar una mayor concentración de personas.

No en vano, la movilidad constituye precisamente uno de los principales retos de la jornada. La previsión de miles de desplazamientos hacia los lugares desde los que se podrá observar el eclipse ha llevado a las fuerzas de seguridad a preparar un dispositivo especial de tráfico. La DGT, incluso, ha recomendado evitar traslados innecesarios.

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, advirtió hace días que algunas vías podrían sufrir retenciones y "colapsos" durante varias horas.

Unas previsiones que han motivado que también la Generalitat haya recomendado llevar provisiones en los vehículos -bebida y comida- ante la posibilidad de quedarse retenido en un atasco esa misma noche.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno José Rodríguez Jurado recalcó este martes que no hay experiencia previa en movilidad con respecto a un eclipse ya que "estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever", por lo que pidió "comportamiento cívico" para que la noche sea un éxito.

Sanitarios y bomberos

Por su parte, a las fuerzas de seguridad se sumarán también cerca de 8.000 profesionales sanitarios, activados por la Generalitat para reforzar la atención durante la jornada, y más de 2.000 bomberos, tanto del cuerpo de Bomberos Forestales de la Generalitat como de los consorcios provinciales dependientes de las tres diputaciones.

Además se contará con la participación de voluntarios de Protección Civil, que colaborarán especialmente en el control de accesos a espacios naturales cerrados y en los puntos oficiales habilitados para contemplar el fenómeno astronómico, según Valderrama.

Pero el operativo tendrá también un importante respaldo desde el aire. La Generalitat, que asumirá la coordinación del operativo tras decretarse el nivel 2 de emergencia, dispondrá de 29 medios aéreos para realizar labores de vigilancia preventiva durante el día 12.

A ellos se añadirán 40 drones coordinados entre la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Policía de la Generalitat y diversos policías locales. Aparatos que permitirán controlar tanto las zonas forestales como aquellos puntos en los que se produzcan grandes concentraciones.

Cierre parques naturales

La vigilancia cobra especial relevancia por las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles. Y es que la Comunitat afrontará la jornada con un riesgo extremo de incendios forestales (nivel 3).

Por este motivo, la Generalitat ha decretado el cierre de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana y ha prohibido las acampadas por libre durante las próximas 48 horas. Además, también ha recomendado a los ayuntamientos adoptar medidas similares en sus espacios naturales.

Valderrama ha insistido en que no se acuda a zonas boscosas para contemplar el eclipse y que todo aquel que desee divisar el fenómeno lo haga desde alguno de los nueve puntos oficiales habilitados para ello.

Estos son: Partidas Cerrao Santo y la Higueruela en Aras de los Olmos, con capacidad para 5.000 personas; el Castillo de Macastre, con un aforo para 1.500; la playa de Puçol, donde podrán acercarse 1.000 personas; el Pico del Remedio de Utiel, donde podrán divisar el eclipse 600 personas; o la Playa de la Malvarrosa, con capacidad para 10.000 asistentes.

El resto de puntos se encuentran en la provincia de Castellón. Son la Ermita de Sant Cristòfol en Benassal (1.000), las playas de Castellón de la Plana (60.000) o el castillo de Onda (1.000).

El objetivo de concentrar a la gente en estos puntos, en definitiva, es reducir tanto el riesgo de incendios como los problemas derivados de la gran afluencia de personas en espacios de difícil acceso, como por ejemplo el Parque Natural de l'Albufera.

Por ello, el Ayuntamiento de Valencia ha optado por cerrar al tráfico la carretera de El Saler, la CV-500, desde las 18:00 horas de la tarde.

Con todo, el dispositivo tendrá que afrontar un doble desafío: garantizar que miles de personas puedan disfrutar del acontecimiento astronómico y mantener bajo control los riesgos asociados a una jornada con una movilidad extraordinaria y unas condiciones meteorológicas adversas.