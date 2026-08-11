Ver el eclipse desde el Parque Natural de l'Albufera no será posible: la carretera de El Saler cerrará al tráfico desde la tarde

L'Albufera tendrá una de las vistas más privilegiadas del eclipse del 12 de agosto. Sin embargo, el acceso al lugar estará restringido durante la tarde y no se podrá llegar hasta allí por las vías principales por motivos de seguridad.

Así lo comunicó el Ayuntamiento de Valencia, que detalló que, con motivo del dispositivo de seguridad propuesto para el eclipse, el acceso al Parque Natural de l'Albufera estará limitado por el cierre de la carretera CV-500, la de El Saler.

Pese a que el eclipse está programado para las 20:32 del día 12, los accesos por esta carretera estarán cortados desde las 18:00 horas de la tarde con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Ello supone que el corte afecta a la zona forestal del Parque Natural de l'Albufera, por lo que se mantendrá cortado el acceso a las playas del sur, a excepción de residentes, autorizados y transporte público.

El acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada, como prevención por el alto riesgo de incendios forestales, y solo habrá acceso, por las vías principales, a los apartamentos.

En el caso de las playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18:00 horas.

De hecho, cabe recordar que también se encuentra activo, por orden de Emergencias de la Generalitat, el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto.

Además se realizará el corte en otros puntos de la ciudad que conectan con Pinedo y se cortará la CV-500 en ambos sentidos antes de entrar en la masa forestal en puntos donde se permite la circulación de vehículos en dirección de salida de esta carretera. También se restringirá el acceso desde la V-30.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Caballero ha subrayado que la prioridad para seguir el eclipse "debe ser dejar el coche en casa y desplazarse en transporte público o a pie".

Respecto a la zona del Punto Oficial de Observación, en la zona de la playa de la Malva-rosa, se producirán restricciones al tráfico desde las 16:00 horas, que podrán ser ampliadas según la afluencia de personas y vehículos, similar al preparado para la noche de San Juan.

Alerta en carreteras

La movilidad por las carreteras también será otro de los focos de atención de los cuerpos de seguridad durante el eclipse, ya que, como se alertó este lunes, pueden formarse colapsos en las vías principales.

Por otro lado, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, recomendó llevar suficiente hidratación dado que las previsiones meteorológicas son aproximadamente de 33 grados en la zona litoral y más en el interior por lo que se debe preparar "muy bien el viaje", con el avituallamiento y bebidas necesarias.

Así, subrayó que uno de los problemas que se puede producir es la salida también o la llegada a los puntos de observación donde ha alertado de colas "de más de dos horas de retraso". "Si ocurre esto, mucha paciencia, mucha calma, está todo el dispositivo preparado", ha recalcado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordado que el miércoles se elevará el nivel operativo de emergencias en la Comunitat al 2 por lo que el Gobierno y todos sus organismos estarán "a disposición" de la dirección del Plan de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Además, ha pedido a todas aquellas personas que se vayan a desplazar para ver el eclipse "que planifiquen bien su viaje, con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras".