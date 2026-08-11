Amelia Ortiz, astrónoma: "En el eclipse los pájaros pueden dejar de cantar y habrá una bajada brusca de temperatura"

Pese a que el eclipse de este miércoles día 12 de agosto es uno de los acontecimientos del siglo, los expertos no cesan en su labor de concienciar y alertar sobre los posibles peligros para la salud que puede tener para todos aquellos que lo presencien.

Junto a las recomendaciones sanitarias, los astrónomos también explican qué sucederá sobre la superficie una vez el sol quede plenamente cubierto.

"En el eclipse los pájaros dejarán de cantar y bajará la temperatura de forma brusca", explica la astrónoma Amelia Ortiz, del Observatorio Astronómico de la Universitat de València en declaraciones a À Punt.

Para las personas ciegas o con problemas de visión, esta será una de las formas en las que podrán notar los efectos que tiene el eclipse sobre la superficie terrestre, tal y como explica la experta.

"Lo sabrán por los cambios que pueden escuchar a su alrededor en los pájaros, ya que de repente se callarán; piensan que ya es hora de irse a dormir", asegura.

Otro de los efectos será "la bajada brusca de temperatura" que tendrá lugar cuando la luna cubra por completo el sol. Todos estos cambios en el momento del fenómeno serán los que ayudarán a aquellas personas con problemas de visión a identificar el eclipse.

Por otro lado, para todas las personas que decidan observar el eclipse el día 12, cabe recordar la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias al respecto.

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) y el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) alertan del riesgo de observar el eclipse solar de este miércoles sin la protección adecuada, aunque sea durante unos segundos.

"Bastan apenas unos segundos de observación directa del sol sin la protección adecuada para provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso aunque el disco solar se encuentre parcialmente oculto por la luna", alertan desde el Micof en un comunicado.

Los síntomas más habituales tras una observación insegura incluyen visión borrosa, aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual, percepción de un punto luminoso persistente, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores.

"Aunque muchas personas recuperan parte de la visión con el paso de las semanas, en algunos casos pueden quedar secuelas permanentes, por lo que, si aparecen estos síntomas, es recomendable acudir cuanto antes al oftalmólogo", explica la vocal de Óptica y Audiometría del Micof, Cande Almenar.