Antifraude investiga la oposición a policía de Paiporta: un agente acertó ante notario quién iba a entrar

La Agencia Valenciana Antifraude investiga posibles irregularidades en las recientes oposiciones de la Policía Local de Paiporta tras la denuncia de un agente anónimo. Este policía acertó previamente ante notario el nombre de siete agentes que obtuvieron después plaza en propiedad, el de tres personas que se quedaron en la bolsa, y el de los dos nuevos oficiales promocionados por el ayuntamiento.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL junto a toda la documentación que la acompaña, aprecia arbitrariedades en el proceso de selección de la "oferta de empleo público de siete plazas (cuatro por turno libre -una de ellas reservada a mujeres- y tres por turno de movilidad)". También en el "proceso selectivo para la provisión de dos plazas por promoción interna para la categoría de oficial de Policía Local".

En julio concluyeron ambos procesos, cuando el consistorio publicó los resultados definitivos. El Ayuntamiento de Paiporta, preguntado al respecto por este periódico, explica que recibió hace semanas un requerimiento de información por parte de Antifraude, al que aportó toda la documentación para "acreditar la legalidad del proceso", que habría sido "dirigido por los técnicos municipales", sin intervención política. Confían en que la investigación acabe archivada.

El denunciante, en cambio, señala que se produjo enchufismo. "Se ha presentado el hijo de una oficial. Justamente queda de los aprobados y arriba del todo, supongo que habrá estudiado mucho, así como la sobrina de un oficial que se abstuvo una vez nombrado como parte del tribunal pero no se indicó la causa para no destaparse", manifiesta en su escrito a Antifraude.

El pronóstico ante notario del agente denunciante, realizado el 12 de febrero de este año y actualizado el 26 de marzo, cuando ya era conocida la "lista definitiva de admitidos y excluidos" para participar, acierta el nombre de siete agentes que después obtuvieron la plaza, así como el de los dos oficiales promocionados. Este periódico ofrece solo las iniciales para preservar la identidad de los policías.

De entrada, el denunciante anticipa que él mismo "recibirá un no apto en la prueba psicotécnica del proceso y, de esa manera, no optará a la plaza". Así lo auguró tras intentar, sin éxito, recusar al psicólogo encargado del proceso. Y así ocurrió.

Sobre las cuatro plazas de turno libre, el denunciante aseguró ante notario que las tres primeras serían para M. H. G., C. G. P. y D. J. G. L. Y estas tres personas lograron después su puesto en julio. Otro que la consiguió fue D. V. B., sobre quien el denunciante también había advertido que ocuparía posiciones destacadas en la oposición, si bien vaticinó que se quedaría en la bolsa.

Sobre una plaza reservada para mujeres, el agente acertó también que sería para S. L. H., la mencionada "sobrina de un oficial" que "habría figurado inicialmente en el tribunal", del que después se abstuvo.

Hijo de oficial

Incluso auguró, como después ocurrió, que el aspirante P. F. C., hijo de la oficial L. C. M., "podría superar el proceso y situarse en los primeros puestos de la bolsa de trabajo". En efecto, esta persona aparece en el acta final como la primera en la bolsa, en la que también constan E. B. T. y S. M. S., ambos pronosticados en el acta notarial.

Respecto al turno de movilidad, afirmó ante notario que obtendrían la plaza dos personas: S. O. B. y J. R. G. C., y ambos la consiguieron junto a un tercero.

En cuanto a los dos nuevos oficiales promocionados, el denunciante adivinó ya en su acta de febrero que los puestos serían para V. A. C. y para I. F. C., tal y como se confirmó después en julio.

El ayuntamiento insiste en la legalidad del proceso y en que los jurados de todos los procesos selectivos que realiza los integran técnicos municipales. En el caso de la Policía Local, con la participación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Sobre el acierto en los nombres por parte del denunciante, alegan que por conocimiento interno del cuerpo y, en particular, en la selección de los nuevos oficiales, no es difícil especular con quién puede concurrir a los procesos.