El "pueblo valenciano de la astronomía", listo para el eclipse: impiden aparcar en el casco urbano

La Generalitat presume de que la Comunitat Valenciana será uno de los territorios donde mejor ver el eclipse solar del 12 de agosto. Y en un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Valencia, Aras de los Olmos, están listos para un desafío logístico sin precedentes.

Conocido por albergar cuatro observatorios astronómicos, esta localidad cuenta habitualmente con unos cuatrocientos habitantes. Esta próxima semana espera recibir a cinco mil personas que acudirán atraídas por el eclipse solar.

Ante esta afluencia masiva, el Ayuntamiento ha decidido impedir la circulación y el aparcamiento en el casco urbano durante el mes de agosto, como recoge Efe.

El objetivo de esta medida es garantizar que el centro del pueblo sea un espacio más accesible y amigable tanto para los vecinos como para los visitantes.

Para facilitar la llegada de turistas, el consistorio ha habilitado y señalizado diversos aparcamientos disuasorios en las afueras, recomendando acudir con suficiente antelación.

El municipio ha designado dos puntos oficiales de observación: el Cerrao Santo, abierto al público general, y la Muela de Santa Catalina, reservado para astrónomos y astrofotógrafos.

Para acceder a la Muela de Santa Catalina será necesaria una acreditación previa, una medida tomada para controlar el volumen de vehículos y prevenir incidencias.

La seguridad ambiental es otra prioridad. Debido al nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales, se precintarán las pistas de acceso a zonas boscosas como La Travina, El Mompedroso y El Campillo.

En esa línea, se restringirá el acceso a las granjas locales. El ruido de las multitudes puede causar estrés grave a los animales, lo que supondría un impacto económico negativo para los ganaderos.

El concejal Juanjo Rodrigo ha pedido paciencia tanto a residentes como a visitantes, recordando que son un ayuntamiento pequeño gestionando un evento de gran magnitud.

Aras de los Olmos es un lugar privilegiado para la ciencia; es uno de los cinco puntos del mundo que es simultáneamente Reserva de la Biosfera y Reserva Starlight.

Además de los observatorios de la Universitat de València y de la Asociación Valenciana de Astronomía, el municipio cuenta con el centro de divulgación Big History y el observatorio de la Cambra.

Los puntos oficiales para verlo

Las autoridades invitan a los asistentes a quedarse tras el eclipse para disfrutar de las Perseidas en un entorno con una calidad de cielo nocturno inigualable.

Este municipio es uno de los cinco puntos oficiales de observación en la provincia de Valencia, junto a la capital, Macastre, Puçol y Utiel. En la de Castellón será en la capital, Castelló de la Plana, Peníscola, Onda y Benassal.

En Utiel, el punto de observación se ubica en la Avenida del Deporte, junto al estadio de La Celadilla; en València será la playa de la Malva-rosa; en Macastre, el castillo; y en Puçol, la plaza Rosa dels Vents, en el paseo marítimo.

Prevención de incendios

La Comunitat Valenciana establecerá el nivel 3 de preemergencia, el que señala riesgo extremo, del plan especial frente al riesgo de incendios forestales el día 12 de agosto con motivo del eclipse solar. Y por eso se cerrarán los parques naturales de las provincias de Valencia y Castellón, y los de la Sierra de Mariola, la Font Roja y Pego-Oliva en Alicante.