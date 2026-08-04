La Generalitat invierte 8,7 M€ en su única presa tras implantar su plan de emergencias, del que carecen las 18 estatales

El Gobierno valenciano ha aprobado este martes una inversión de 8,7 millones de euros para la segunda fase de las obras de emergencia en la presa de Buseo, la única valenciana de titularidad autonómica. Además, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a "aprobar planes de emergencia ante el riesgo de rotura" en los 18 embalses valencianos titularidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que siguen sin implantarlo.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, en el que se ha aprobado la declaración de emergencia por la que destina 8.746.247 euros para "la contratación de las obras de reparación y refuerzo correspondientes a la segunda fase de actuación en la presa de Buseo", tras los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024.

Esta segunda fase permitirá "reforzar la seguridad de la infraestructura mediante la reparación de los daños y la mejora de sus sistemas de control y vigilancia, con el fin de reducir el riesgo ante futuros episodios de fuertes precipitaciones".

Barrachina ha recordado que, tras la dana, la Generalitat "ejecutó una primera fase de obras de emergencia que ya ha finalizado y que permitió restablecer los caminos de acceso a la presa, habilitar un nuevo acceso al pie de la infraestructura, estabilizar el estribo derecho y el farallón, reponer los elementos de seguridad de la coronación, restituir la tubería de abastecimiento e implantar el Plan de Emergencia".

En esta segunda fase se ejecutarán trabajos de refuerzo estructural del cuerpo de la presa y de ambos estribos, la construcción del anillo de refuerzo en el pie de presa, la rehabilitación de las tres tomas, la mejora del plan de emergencia y de los sistemas de auscultación y control de avenidas, así como actuaciones sobre los accesos y otros elementos de seguridad.

Las actuaciones aprobadas forman parte del proceso de recuperación de la presa de Buseo tras los daños ocasionados por la dana. Una vez ejecutada esta segunda fase, está previsto abordar una tercera actuación, con un importe global del máximo de 35 millones de euros, destinado a incrementar la capacidad de desagüe de la presa frente a avenidas extraordinarias, una vez se defina la solución técnica correspondiente.

La primera con plan

Barrachina ha destacado que Buseo es "el primer embalse en la Comunitat Valenciana que ha conseguido implementar su plan de emergencia ante el riesgo de rotura". Por contra, ha afirmado que "las 18 presas de la CHJ, por tanto, titularidad del gobierno de Pedro Sánchez, están en la Comunitat Valenciana sin implementar su plan de emergencias, aquel que permitiría salvar vidas aguas abajo de cada uno de los embalses".

"Todos ellos, los 18 embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar, titularidad del gobierno de Pedro Sánchez, han pasado los cuatro años que se les dio para implementarlo sin hacerlo", ha afirmado.

En efecto, tal y como informa la propia CHJ a EL ESPAÑOL, los planes de emergencias, aunque se encuentran en desarrollo y "varios ya están cerca de implementarse", no han sido todavía implantados en los embalses valencianos de su competencia. De hecho, carecen del mismo 26 de las 27 presas de la CHJ. Solo lo tiene la presa de Mora de Rubielos, en Teruel.

En Buseo, la puesta en marcha del mencionado plan de emergencias supuso el despliegue efectivo y operativo sobre el terreno de todos los elementos del sistema: seis sirenas de aviso a la población, un sistema de comunicaciones redundante con doble canal TETRA y GPRS/VSAT, un centro de control instalado en la propia presa y una sala móvil de gestión de emergencias.